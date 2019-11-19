19 Kasım 2019 Salı 15:29:21 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 16:40:05
İçişleri Bakanlığı: Gri kategoride aranan Semra Tuncer yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır Lice ilçesinde, İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün "sözde Amed eyaletinde" sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 kişi yakalandı.
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