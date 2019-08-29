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29 Ağustos 2019 Perşembe 17:09:36 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:26:35

80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu

Kalbinde doğuştan bulunan bir açıklık ile 80 yaşına kadar yaşayan ve beyninin çeşitli bölgelerinde pıhtı atması sebebiyle yürüme zorluğu yaşayan Nurdane Şahin çareyi Denizli’de buldu.

Kalpte iki kulakçık arasında bulunan ve doğumdan sonra kapanması gereken Patent Foramen Ovale (PFO) açıklığının 80 yaşındaki Nurdane Şahin’de kapanmadığı tespit edildi. İstanbul'da yaşayan Şahin, oğlunun ısrarı üzerine Denizli’deki Özel Tekden Hastanesi’ne gelerek burada görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nihat Pekel ile tanışıp tedavi olmaya karar verdi. Şahin’in bulunduğu durumun son derece riskli olduğunu söyleyen Pekel, yaşlı kadını narkozsuz ameliyat ederek kalbinde bulunan deliğin kapanması için bu bölgeye cihaz yerleştirdi. Yürüme zorluğu ve beraberinde pek çok sorun yaşayan Şahin, doktoruna ve ekibine sorunlarına kökten çözüm buldukları için minnettar olduğunu belirtti.

“Bir evlat gibi baktı bana”

Son zamanlarda nükseden hastalığından dolayı ümidini kestiğini söyleyen Nurdane Şahin, "Son bir hafta ayaklarım tutmuyor, bütün vücudum çöküyordu. Doktorlar geldi baktı. Sonra Nihat Bey baktı. İlk önce beynimden MR çekti. Allah bin kere razı olsun ondan. Nihat bey gece gündüz baktı bana. Hiç boş bırakmadı beni. Bir evlat gibi baktı bana. Operasyona girdik, 2 saat sürdü. Uyanıktım, her şeyi gördüm. Şimdi dünden daha iyi hissediyorum. Hiç adım atamıyordum. ‘Tutun beni’ diye bağırıyordum. Bugün 4-5 adım attım. Doktorum her zaman yanımda. Allah’ıma çok şükür çocuklarıma kavuşacağım, ümidimi tamamen kesmiştim. Hep bensiz ne yer, içerler diye düşünüyordum. Nihat Bey ‘Seni ayağa kaldıracağım yavrularına kavuşturacağım’ dedi ve yaptı” diye konuştu.

“Bozuk 5 kuruş büyüklüğünde bir cihazla sorunu çözdük”

Hastanın tedavi sürecini anlatan Nihat Pekel, “İkamet ettiği yerde yakınları tarafından hastaneye götürülüyor. Orada yapılan tetkiklerde beynin her iki yarısında ve ön ile arka kısımlarına, birçok odağa pıhtı attığı saptanıyor. Kalbinde kulakçıklar arasında doğuştan beri mevcut olan kalp deliği olduğu saptanıyor. Deliği kapatan kıskaçlar var. Bu işlemleri biz hastaya narkoz vermeden lokal anestezi dediğimiz yöntemle kasığından küçük bir delikle girdiğimiz özel sistemlerle yapıyoruz. Artık bu cihazla yaşayacak. Bu cihaz boyut olarak bir 5 kuruş büyüklüğünde. Tabi ilaçlarımızı düzgün kullanmamız lazım, kontrollerimiz olacak. Bunların hepsini süreç içerisinde yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

İHA

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