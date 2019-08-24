Seren Serengil kaç aylık hamile? Seren Serengil'den hamilelik paylaşımı

Seren Serengil kaç aylık hamile? Seren Serengil ayrıldı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek ile ayrıldı iddiaları magazin gündemine damgasını vurmuştu. Seren Serengil, instagram hesabı üzerinden evliliğinde yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yapmıştı. Hassas bir hamilelik dönemi içerisinde olan Seren Serengil, özel hayatında ve hamileliği ile ilgili yaşadığı gelişmeleri sosyal medya hesabından sevdikleri ile paylaşıyor. Seren Serengil'in hamileliği hakkında yaptığı son paylaşımlar haberimizde yer alıyor.



Hamile olan Seren Serengil, geçirdiği riskli süreç sonrası ultrason kontrolünde yaşadığı duygusal anları sosyal medya üzerinden sevenleri ile paylaştı. Gözyaşlarına engel olamayan anne adayı Seren Serengil, yaşadığı süreçle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"Allah'ıma şükürler olsun kesemizi gördük" diyen Serengil, "Ağlamayacağım diyorum ama hep ağlıyorum. Siz de haber bekliyordunuz. Dualarınıza, desteklerinize teşekkür ederim. Canım dostlarım beni bugün yalnız bırakmadı. Çok mutluyum şu an. 2 Eylül'de kalp atışını duyacakmışız" şeklinde açıklamada bulundu.

SEREN SERENGİL YAŞAR İPEK AYRILDI MI?

Şarkıcı çift Seren Serengil ve Yaşar İpek, büyük bir sürpriz yapıp geçtiğimiz sene Fransa'da dünyaevine girmişti. Tüp bebek tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamilelik haberini duyuran Serengil'in eşi İpek'le ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

Çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmıştı ve birlikte çekilen karelerini silmişti.

Serengil, sosyal medya hesabından, "Sağlıkla bir çocuk dünyaya getirmeye çalışıyorum ama bebeğimi dünyaya getirmemi istemeyen şeytanlar var. Ben köpeklerimle bu şekilde mutluyum. En azından kavga, gürültü yok. Sessiz kaldığım şeyler yenilir, yutulur şeyler değil. Şu an bebek için kendimi iyi hissetmem lazım" açıklamasında bulunmuştu.

"YA O ŞEYTANLARDAN KURTULACAK, YA BİZ ONDAN"

Serengil arkadaşları ile gittiği doktor sonrası fotoğrafını paylaşarak "Bugün yanımda olduğunuz, yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. İşinizi gücünüzü bırakıp beni doktoruma getirdiniz bana yalnız hissettirmediniz ya bunu hiç unutmayacağım. Allah eksikliğinizi göstermesin bugünümde ilaç gibi geldiniz iyi ki varsınız" notunu düştü.

Bir takipçisi Serengil'e "Eşiniz enrede kusura bakmayın ne olursa olsun yanınızda olmalıydı" dedi. Serengil takipçisine "Onun içinde iki tane şeytan var maalesef şu an ya o şeytanlardan kurtulacak ya da biz ondan.." şeklinde cevap verdi.