Seren Serengil çocuğunu kaybetti! Seren Serengil bebeğini düşürdüğünü açıkladı, işte o paylaşım

Seren Serengil İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda doktorunun açıklamalarına yer verdi. Doktoru, Seren Serengil'in erken gebelik kanama şikayetiyle geldiğini 2 gece önce geldiğini ve tedavilerin yapıldığını belirtti. Yaklaşık 6 haftalık bir gebeliği olduğunu ifade eden doktoru yüksek tansiyonla gelen Serengil'in bu sabah itibari ile bebeğini kaybettiğini açıkladı.

SEREN SERENGİL'İN PAYLAŞIMI

Seren Serengil, doktor videosunun altına duygulandıran açıklamada bulundu. "Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya "istenmediğim yerde kalmam" dedin gururlu kızım..kızım diyorum çünkü hep öyle hissettim. İlk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım."

SEREN SERENGİL VE YAŞAR İPEK ARASINDA NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz sene evlenen Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti ayrılıyor. Eşi ve ailesi tarafından zarar gördüğünü açıklayan Seren Serengil, eşi İpek'e boşanma davası açtığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu süreçte hamile olan Serengil, bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmek için de çabaladı. Sosyal medya hesabı üzerinden İpek ve ailesi hakkında açıklamalarda bulunan Serengil tüm bunlar için dava açıldığını da belirtti.

. Seren Serengil bayram öncesinde boşanma davası açtığını ilk defa Instagram hesabı üzerinden duyurdu. "Çok zor bunları yazmak .. hiç konuşmadım hiç yazmadım kendi sesimi bile duymak istemedim bu süreçte birkaç dosta yaşadıklarımı anlatmanın dışında" sözleriyle açıkamasına başlayan Serengil, "Yazının sonunda ben bugün tedbir kararı aldırdım.çünkü yaşar ,yaşar değil saçımı okşamaya kıyamayan adam o değil çocuğumu sağlıkla dünyaya getirmeye çalışmak zorundayım kendisine bayram öncesi boşanma davası açtım bunu da ilk defa açıklıyorum hakkımızda hayırlısı olsun." ifadelerini kullanmıştı. Akabinde şiddet gördüğünü kanıtlayan ses kayıtlarını da sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Serengil, bebeğini bu sabah kaybetti.

SEREN SERENGİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

06 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu.

İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır. Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.

Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur.

Dizi sektöründe ismindne söz ettiren Serengil, 2000 yılında evlilik programı sunmuştur. 2012 yılında ise ayrı çiftleri barıştırmak için evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.

İlk albüm çalışmasını ise 1991 yılında "Ayrıldık" ile yapmıştır. Bir sonraki albüm çalışması ise "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" olmuştur. Serengil hayatı boyunca üç evlilik yaşamıştır. Seren Serengil 2018 Mayıs'ta Yaşar İpek ile evlendi.