Şanlıurda Akçakale'de okullar tatil edildi mi? Son dakika Şanlıurda Akçakale'de yarın okullar tatil

Şanlıurda Akçakale'de okullar tatil edildi mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Şanlıurda Akçakale'de okullar tatil edildi. Barış Pınar Harekatı başladı. Son dakika bilgilerine göre, Barış Pınarı harekatı sebebi ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediye hoparlörlerinden okulların tatil edildiği anonsu yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.

Akçakale belediye hoparlörlerinden okulların tatil edildiği anonsu yapılırken, sokaklarında mehter marşları da duyuluyor.