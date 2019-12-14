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14 Aralık 2019 Cumartesi 14:30:02 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 14:32:05

Mucize Doktor tekrar bölümü ne zaman? Mucize Doktor Ela'nın gelişi tekrarı hangi gün?

Mucize Doktor tekrar bölümü ne zaman? Mucize Doktor Ela'nın gelişi tekrarı hangi gün? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde büyük bir heyecan uyandırdı. Misafir Doktor olarak katılan Doktor Ela'nın gelişi tüm izleyiciler tarafından merakla beklendi. Mucize Doktor Ela'nın gelişini kaçıranlar tekrar bölünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Mucize Doktor'un tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağı FOX Tv'nin haftalık yayın akışında planlanıyor. İşte Mucize Doktor tekrar bölümü ne zaman? sorusunun yanıtı..

FOX Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un geçtiğimiz akşam Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde büyük bir heyecan uyandırdı. Misafir Doktor olarak katılan Doktor Ela'nın gelişi tüm izleyiciler tarafından merakla beklendi. Mucize Doktor Ela'nın gelişini kaçıranlar tekrar bölünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Mucize Doktor tekrar bölümü ne zaman? Mucize Doktor Ela'nın gelişi tekrarı hangi gün? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Mucize Doktor'un tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağı FOX Tv'nin haftalık yayın akışında planlanıyor.  

MUCİZE DOKTOR TEKRAR BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Mucize Doktor tekrar bölümü 15 Aralık Pazar günü saat 15.30'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR 15. BÖLÜM FRAGMANI


 

MUCİZE DOKTOR 14. BÖLÜM ÖZETİ 

Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.

MUCİZE DOKTOR 15. BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor 15. bölüm 19 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00'de FOX TV ekranlarında olacak.

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