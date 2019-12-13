Mucize Doktor Ela sahnesi yayında! Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı izleme linki

Mucize Doktor dün akşamki bölümü izleme linki yoğun olarak araştırılıyor. Mucize Doktor izleyicileri Ela sahnesini izlemek istiyor. Mucize Doktor'un dün yayınlanan yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler dün yayınlanan sahneleri bulmak istiyor. Misafir doktor olarak katılan Ela'nın hastanede neler yapacağı ve Ferman Hoca ile nasıl anlaşacağı merak konusu oldu. Reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un dün akşamki bölümünde yaşananlar ve Mucize Doktor 15. bölüm fragmanı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MUZİCE DOKTOR ELA KİM?

Donanımlı, Fransa'da eğitim almış, kalp cerrahisi litaritüründe katkıda bulunmuş kadın bir doktor.

Doktor Ela, hasteneye misafir olarak geliyor. Kıvılcım, Doktor Ela'yı kalbi göğsünün dışında bir kızı ameliyat etmek için çağırıyor. Doktor ELa, kızın kalbini ait olduğu yere koymak için ameliyat yapacak.

MUCİZE DOKTOR ELA SAHNESİNDE NELER YAŞANDI?

Kıvılcım, Doktor Ela ile Tanju Hoca'yı tanıştırdı. Doktor Ela "Memnun oldum." dedi. Akabinde Doktor Ela, "Ne zaman başlıyoruz?" diye sordu.

MUCİZE DOKTOR 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor 15. bölüm fragmanında Tanju Hoca, cerrah Ferman Hoca ile Doktor Ela'yı tanıştırıyor.

Akabinde Ferman Hoca, asistanları ile Doktor Ela'yı tanıştırıyor.

Ali "İkiniz de mi hocamsınız bugün? Hanginizin sözünü dinlemem gerek?" diye soruyor.

Ferman ise "Bugüne kadar hocan kimse onun" şeklinde yanıt veriyor.

Ferman Hoca, kalbi karnında olan kız ile tanıştıktan sonra "Bu aralar hastanemizin bu sıradışı vakalara olan ilgisi neden?" diye soruyor.

Doktor Ela ise "Niye, sizin ilginizi pek çekmiyor galiba Ferman Bey" diyor. Ferman, "Meydan okumaları çok severim" diyor. Doktor Ela ise "Sevindim, iyi anlaşacağız o zaman diyor."