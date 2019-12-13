  • Bist 100
    111860
  • Dolar
    5,7845
  • Euro
    6,4707
  • Altın
    273,6270
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden skandal Ermeni tasarısına ilişkin açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden skandal Ermeni tasarısına ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tek haneli faiz müjdesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tek haneli faiz müjdesi
Karbonmonoksit zehirlenmesi nedir? Sağlık Bakanlığı karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı Karbonmonoksit zehirlenmesi nedir? Sağlık Bakanlığı karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
Almanya'da apartman patladı: Çok fazla yaralı olduğu bildiriliyor Almanya'da apartman patladı: Çok fazla yaralı olduğu bildiriliyor
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş kararı Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş kararı
İstanbul Havalimanı'nda müthiş uyuşturucu operasyonu: Tam 1 ton 700 kilogram İstanbul Havalimanı'nda müthiş uyuşturucu operasyonu: Tam 1 ton 700 kilogram
Mucize Doktor Ela sahnesi yayında! Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı izleme linki Mucize Doktor Ela sahnesi yayında! Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı izleme linki
Gattuso takımın başına geldi, Eljif Elmas'a yol göründü Gattuso takımın başına geldi, Eljif Elmas'a yol göründü
Taşeron tediyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine verilen 2019 tediye ödemeleri başladı mı? Taşeron tediyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine verilen 2019 tediye ödemeleri başladı mı?
İstanbul'daki kayıt dışı Suriyeliler için önemli çalışma İstanbul'daki kayıt dışı Suriyeliler için önemli çalışma
Galatasaray’da tablo çok acı! 360 milyonluk fiyasko... Galatasaray’da tablo çok acı! 360 milyonluk fiyasko...
Türkiye'nin gasp edilen F-35'lerinin ABD'ye maliyeti tuzlu olacak Türkiye'nin gasp edilen F-35'lerinin ABD'ye maliyeti tuzlu olacak
Radamel Falcao Ankaragücü maçında da kulübede başlayacak Radamel Falcao Ankaragücü maçında da kulübede başlayacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Başakşehir'e kutlama TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Başakşehir'e kutlama
İSG İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı ne zaman saat kaçta? İSG sınavı giriş belgesi indirme ekranı İSG İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı ne zaman saat kaçta? İSG sınavı giriş belgesi indirme ekranı
İngiltere'de İşçi Partisi lideri Corbyn, seçimi kaybettiği için görevini bırakıyor İngiltere'de İşçi Partisi lideri Corbyn, seçimi kaybettiği için görevini bırakıyor
Başakşehir'in rüya galibiyeti Alman basınında Başakşehir'in rüya galibiyeti Alman basınında
Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı!
Bakan Abdulhamit Gül, ABD Senatosu'nun Ermeni kararı hakkında flaş yorumda bulundu Bakan Abdulhamit Gül, ABD Senatosu'nun Ermeni kararı hakkında flaş yorumda bulundu
13 Aralık Anestezi Teknisyen Ve Teknikerleri Günü kutlanıyor! Anestezi Teknisyen Ve Teknikerleri Günü mesajları 13 Aralık Anestezi Teknisyen Ve Teknikerleri Günü kutlanıyor! Anestezi Teknisyen Ve Teknikerleri Günü mesajları
Mauricio Isla devre arası takımdan ayrılıyor Mauricio Isla devre arası takımdan ayrılıyor
Emekli vatandaşların 2020 zammı kaç lira olacak? Emekli vatandaşların 2020 zammı kaç lira olacak?
Galatasaray Ocak ayında kabuk değiştirecek Galatasaray Ocak ayında kabuk değiştirecek
Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Aralık 2019 Cuma 12:10:54 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 12:17:47

Mucize Doktor Ela sahnesi yayında! Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı izleme linki

Mucize Doktor Ela sahnesi yoğun ilgi görüyor. Mucize Doktor dün akşamki bölümü izleme linki, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Mucize Doktor'un dün yayınlanan yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Mucize Doktor dün akşamki bölümünün linkini araştırıyor. Mucize Doktor 14. bölümünde Doktor Ela sürprizi yaşandı. Misafir doktor olarak katılan Ela'nın sahnesi izleyiciler tarafından merakla beklendi. Dizinin son sahnesinde gelen Ela'nın 15. bölümde neler yaşayacağı ve Ferman Hoca ile nasıl anlaşacağı heyecanla bekleniyor. Mucize Doktor dün akşamki bölümü izleme linki ve Mucize Doktor 15. bölüm fragmanı haberimiz içerisinde yer alıyor...

Mucize Doktor dün akşamki bölümü izleme linki yoğun olarak araştırılıyor. Mucize Doktor izleyicileri Ela sahnesini izlemek istiyor. Mucize Doktor'un dün yayınlanan yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler dün yayınlanan sahneleri bulmak istiyor. Misafir doktor olarak katılan Ela'nın hastanede neler yapacağı ve Ferman Hoca ile nasıl anlaşacağı merak konusu oldu. Reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un dün akşamki bölümünde yaşananlar ve Mucize Doktor 15. bölüm fragmanı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR ELA SAHNESİ İÇİN TIKLAYIN.


 

MUZİCE DOKTOR ELA KİM?

Donanımlı, Fransa'da eğitim almış, kalp cerrahisi litaritüründe katkıda bulunmuş kadın bir doktor.

 

Doktor Ela, hasteneye misafir olarak geliyor. Kıvılcım, Doktor Ela'yı kalbi göğsünün dışında bir kızı ameliyat etmek için çağırıyor. Doktor ELa, kızın kalbini ait olduğu yere koymak için ameliyat yapacak.

MUCİZE DOKTOR ELA SAHNESİNDE NELER YAŞANDI?

Kıvılcım, Doktor Ela ile Tanju Hoca'yı tanıştırdı. Doktor Ela "Memnun oldum." dedi. Akabinde Doktor Ela, "Ne zaman başlıyoruz?" diye sordu. 

MUCİZE DOKTOR DÜN AKŞAMKİ BÖLÜMÜ İZLEME LİNKİ
 

MUCİZE DOKTOR 15. BÖLÜM FRAGMANI


 

MUCİZE DOKTOR 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor 15. bölüm fragmanında Tanju Hoca, cerrah Ferman Hoca ile Doktor Ela'yı tanıştırıyor.

Akabinde Ferman Hoca, asistanları ile Doktor Ela'yı tanıştırıyor. 

Ali "İkiniz de mi hocamsınız bugün? Hanginizin sözünü dinlemem gerek?" diye soruyor. 

Ferman ise "Bugüne kadar hocan kimse onun" şeklinde yanıt veriyor.

Ferman Hoca, kalbi karnında olan kız ile tanıştıktan sonra "Bu aralar hastanemizin bu sıradışı vakalara olan ilgisi neden?" diye soruyor.

Doktor Ela ise "Niye, sizin ilginizi pek çekmiyor galiba Ferman Bey" diyor. Ferman, "Meydan okumaları çok severim" diyor. Doktor Ela ise "Sevindim, iyi anlaşacağız o zaman diyor."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ