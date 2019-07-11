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11 Temmuz 2019 Perşembe 14:49:10 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:54:26

İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kentteki toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. 

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz verilmesi istendi.

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Teklifte, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, sokaklara, meydanlara inerek namlulara, tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı sadece imanlarından aldıkları güçle ve çıplak elleriyle bir kez daha istiklali ve istikbali için destansı bir mücadele vermiştir. İradelerini FETÖ terör örgütünün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri milletin ortak, mücadeleci iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlı tutumu karşısında başarısız olmuştur." denildi.

Halkın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programları ile benzeri organizasyonlara rahatlıkla iştirak edebilmeleri için 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilmesine olanak sağlanması talep edildi.

Teklif, Hukuk-Plan ve Bütçe ile Temel Haklar Komisyonu'nda olumlu bulunarak Meclis'e havale edildi. Meclis'te görüşülen teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından oylamaya sunuldu. 

Tüm üyelerinin oylarıyla kabul edilerek Meclis'ten geçen karara göre, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

İBB Meclisi kentteki toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı sürecince ücretsiz hizmet vermesine karar verdi.

Buna göre, Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos saat 06.00 ile 14 Ağustos saat 24.00'e kadar İstanbul'daki istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kentteki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi karara bağlandı.

İstanbul'da İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm otobüs, tramvay, metro ve şehir hatlarına ait vapurlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda herhangi bir ücret almadan hizmet verecek.

9 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul'da eğitim-öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

9 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm araçlar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

AA

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