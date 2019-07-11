15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?

  • Bist 100
    99383.8
  • Dolar
    5,6644
  • Euro
    6,3966
  • Altın
    257,5160
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Norveçli araştırmacılar açıkladı: Batan Sovyet nükleer denizaltından radyasyon sızıntısı bulduk Norveçli araştırmacılar açıkladı: Batan Sovyet nükleer denizaltından radyasyon sızıntısı bulduk
Aymen Abdennour Kayserispor'da Aymen Abdennour Kayserispor'da
DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı
Hande Erçel'den 'sosyal medya' açıklaması: Samimi bulmadığım şeyleri paylaşmıyorum Hande Erçel'den 'sosyal medya' açıklaması: Samimi bulmadığım şeyleri paylaşmıyorum
Ağrı'nın saklı cenneti "Miraşe Yaylası" göz kamaştırıyor Ağrı'nın saklı cenneti "Miraşe Yaylası" göz kamaştırıyor
Ticaret savaşlarında Fransa-ABD gerginliği: Trump talimatı verdi Ticaret savaşlarında Fransa-ABD gerginliği: Trump talimatı verdi
Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı
Almanya Başbakanı Merkel'in titreme nöbetine 'sandalyeli' özel önlem Almanya Başbakanı Merkel'in titreme nöbetine 'sandalyeli' özel önlem
Fransa'da internet devlerine vergi yasa tasarısı onaylandı Fransa'da internet devlerine vergi yasa tasarısı onaylandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Trezeguet, Aston Villa yolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Trezeguet, Aston Villa yolunda
Gökçe Bahadır boş oturmaktan sıkıldı: Oyunculuğu çok özledim Gökçe Bahadır boş oturmaktan sıkıldı: Oyunculuğu çok özledim
Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
Son dakika...İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'dan 'Kaşıkçı' açıklaması Son dakika...İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'dan 'Kaşıkçı' açıklaması
Oyuncu Hande Erçel: Hayallerimden asla vazgeçmem Oyuncu Hande Erçel: Hayallerimden asla vazgeçmem
15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Metrobüs, otobüs ve tramvay bedava mı? 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Metrobüs, otobüs ve tramvay bedava mı?
İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı
MS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? MS hastalığının tedavisi nasıldır ? MS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? MS hastalığının tedavisi nasıldır ?
Kocaeli'de NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı Kocaeli'de NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı
Rejimin İdlib'e saldırılarında kayıpları artıyor Rejimin İdlib'e saldırılarında kayıpları artıyor
Muhammed Şengezer Galatasaray yolunda Muhammed Şengezer Galatasaray yolunda
Haçlılara direnen kale: Aclun Kalesi Haçlılara direnen kale: Aclun Kalesi
WinWin çekiliş sonuçları açıklandı! WinWin kazananlar listesi WinWin çekiliş sonuçları açıklandı! WinWin kazananlar listesi
Kayserispor, Abdennour ile imzaya çok yakın Kayserispor, Abdennour ile imzaya çok yakın
İstanbul Müzik Festivali 18 binden fazla müzikseveri ağırladı İstanbul Müzik Festivali 18 binden fazla müzikseveri ağırladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:33:02 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:35:32

15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen o gece yaşananlar unutulmadı. Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinden beri 15 Temmuz tarihini Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü'nü olarak kutluyor. 15 Temmuz gecesi demokrasiyi savunan şehitlerimizi anmak için anma programları yapılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik günü büyük bir demokrasi örneği olarak tarihe yazılmıştır. Bu zaferi kutlamak için her yıl çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da bankalar açık mı? İşte tüm merak edilenler...

15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor.  15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanıtan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin yıldönümü yaklaşıyor. Demokrasi zaferinin yaşandığı 15 Temmuz gecesi her yıl çeşitli etkinlerle ile kutlanıyor. 15 Temmuz gecesi demokrasiyi savunan şehitlerimizi anmak için çeşitli programlar yapılıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da hangi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak? İşte tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan karar niteliğinde resmi tatil olması kararlaştırılmıştır. 15 Temmuz 2016 yılından itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.
TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI? 
15 Temmuz resmi tatil olduğundan dolayı bankalar o gün açık olmayacak. 15 Temmuz'da hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. 

15 TEMMUZ’DA NE OLDU?
15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ, savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve çılgın yeni bir darbe girişiminde bulunmuştur. Sokakta darbeye karşı çıkan vatandaşların üzerine tankları sürmüştür. Ankara ve İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı, parlamento, emniyet ve kamu binaları ile darbeye karşı çıkan insanları savaş uçaklarıyla bombalayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da suikast girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi halkın ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısız olmuştur. 

Darbe girişimi başarılı olsaydı, binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış ve Fetullah Gülen’in sapkın dini görüşleri ekseninde askeri bir diktatörlük kurulmuş olacaktı. Bu çağ dışı darbe girişimine farklı düşünceden toplumun bütün kesimleri; siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş dünyası şiddetle karşı koymuşlardır. Gelinen noktada kanlı darbe girişimi bastırılmış, devlet kurumları büyük oranda olağan işleyişine dönmüştür

Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı
İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı
Netanyahu'dan Sisi'ye övgü
6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şok etti
'KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır'
Metin Hara, 'Adriana Lima' sessizliğini bozdu... İşte ilk açıklama!
Başkan Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı
Bara gidip Çav Bella'dan rahatsız oldular
Fernando Reges Türkiye'den ayrıldı
İşte ihanet gecesinden yeni görüntüler... Halk darbecilerin tankını böyle durdurdu
Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti
Paris'te Muhammed Bin Selman'ın kız kardeşine hapis talebi
Suriyeli çocuk kanalizasyona düşerek öldü
Terör örgütünde üst düzey korku! Başarılı operasyonlar çözülmeyi hızlandırdı
Başörtüsü düşmanlığı Bebek Otel'de hortladı
Mehmetçik hazır kıta! Akdeniz'de gövde gösterisi
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a yeni sistem!
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fenerbahçe'den Khedira'ya sürpriz teklif!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ