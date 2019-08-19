Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri'nin internet sitelerinde bu uyarı veriliyor
Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınmasının ardından belediyenin resmi sitesine girenler bu uyarılarla karşılaşıyor...
İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandıktan sonra Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyelerinin internet sitelerinin fişi çekildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girenler Türk bayrağı önündeki bir Atatürk fotoğrafı ile karşılaşıyorlar.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sitesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın resmi sitesinin de fişi çekildi. Siteye 'bakım aşamasında' mesajı iliştirildi.
Van Belediyesinin sitesi
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sitesinde de benzer bir durum var. Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınması sonrasında aşağıdaki uyarı siteye yerleştirildi.
HDP TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞTI
31 Mart seçimlerinin ardından HDP'li adayların kazandığı belediyeler, belediyelerin resmi web sitelerinde çalışmaya gidilmişti. HDP'li belediyelerin resmi web sitelerinde bulunan Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları çalışmaların ardından sitelerden kaldırılmıştı.
Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması
Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamındaki "Atatürk portresinin indirildiği" iddialarına ilişkin, buraya, Cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresinin yerine büyük portresinin asıldığını bildirdi.
Cemal Aşan | 19.08.2019
Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Vali Mehmet Emin Bilmez'in atanmasının ardından, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Atatürk portresi indirildi" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.
İddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aksine Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresinin yerine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla büyük portresi asıldı. Ayrıca HDP’li yönetim tarafından yerinden indirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi de tekrar yerine asıldı."
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