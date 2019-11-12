12 Kasım 2019 Salı 11:08:46 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 11:40:38
Başkan Erdoğan NATO'ya seslendi: Ne iş yapıyorsunuz?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamalarda NATO'yu sert bir dille eleştirdi. Türkiye'ye yönelik taciz atışları devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nda 11 şehit, 163 yaralımız var diyen Erdoğan, "NATO'nun artık buraya eğilmesi lazım. NATO'nun müttefiklerini yalnız bırakması izah edilemez. NATO ne iş yapıyor? Bunların hepsini gündeme getireceğiz" açıklamasında bulundu
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Türkiye'ye yönelik taciz atışları devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nda 11 şehit, 163 yaralımız var.
NATO'nun artık buraya eğilmesi lazım. NATO'nun müttefiklerini yalnız bırakması izah edilemez. NATO ne iş yapıyor? 5. madde ne işe yarar? Bunların hepsini Londra'da gündeme getireceğiz.
DEAŞ'lılar sınırda kalmış kalmamış bunlar bizi pek ilgilendirmiyor.
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