Başkan Erdoğan NATO'ya seslendi: Ne iş yapıyorsunuz?

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'ye yönelik taciz atışları devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nda 11 şehit, 163 yaralımız var.

NATO'nun artık buraya eğilmesi lazım. NATO'nun müttefiklerini yalnız bırakması izah edilemez. NATO ne iş yapıyor? 5. madde ne işe yarar? Bunların hepsini Londra'da gündeme getireceğiz.

DEAŞ'lılar sınırda kalmış kalmamış bunlar bizi pek ilgilendirmiyor.