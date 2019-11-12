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12 Kasım 2019 Salı 10:45:39 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 11:29:13

Başkan Erdoğan: DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı

Başkan Erdoğan ABD' ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, "DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı" dedi. AB'yi de sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Bizi müzakere masasında olmak bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda bitebilir. Takındığınız tavrı iyi bilin" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.

Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün.

Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz.


VARDIĞIMIZ MUTABAKAT TAM OLARAK YERİNE GETİRİLMEDİ

Harekatla vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Irak sınırı ile Cerablus'a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor.

Resmi temaslarımızın ardından Amerika Diyanet Merkezi'ni de ziyaret edeceğiz.

TRUMP'LA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ NOKTASINDA HEMFİKİRİZ

İlişkilerimizdeki sisli havayı rağmen Trump'la ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz.

İki lider olarak bu ziyaretimizde önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, heyetler arası görüşmeyi yapacağız, birlikte bir basın toplantısı tahminim geniş kapsamlı olacak.

Terörle mücadele bu görüşmelerimizde öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.

TÜRKİYE'NİN SONDAJ FAALİYETLERİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı.

AB ŞUNU UNUTUYOR: TÜRKİYE KIBRIS'TA GARANTÖR ÜLKE

AB bir şeyi unutuyor. Siyasette hala çok yeni görev yapanlar. Biz Kıbrıs'ta garantör ülkeyiz, Yunanistan da İngiltere de.. Garantör ülke olarak haklarımız var. Sularda bizim bazı haklarımız var.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda çalışma hakkını görüyor, Türkiye'ye gelince 'yok yaptırım uygulayacağız' diyorlar Siz bize 59'dan beri yaptırım uyguluyorsunuz.

4 MİLYON MÜLTECİYE SAHİP ÇIKIYORUZ TÜRKİYE'YE KARŞI TAVRINIZA DİKKAT EDİN

Ey AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin.

Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ'lılar da size gönderilir, gönderiliyor bundan sonra siz de başınızın çaresine bakın. Gözdağı vermeye kalkmayın, biz bunları pek takmayız.

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