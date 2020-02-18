18 Şubat 2020 Salı 16:12:59 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:25:42
Bakan Çavuşoğlu: Moskova'da sonuç alınmazsa liderler düzeyinde görüşmeler olabilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yapılan İdlib görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı, "Karşılıklı ateşkesin tesis edilmesi, Soçi Mutabakatı'na tekrar geri dönülmesi ve sahadaki ortak devriye dahil görüşleri paylaştılar" ifadelerini kullandı.
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