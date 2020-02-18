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18 Şubat 2020 Salı 14:19:50 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 14:40:28

Türk ve Rus heyetlerin İdlib toplantısı bitti

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00’da basına kapalı başlayan görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti.

Diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkililerinin katıldığı toplantının ardından Türk heyeti Moskova’dan ayrıldı.

Görüşmelerin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova’da görüşmeler yapmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.

Ayrıca görüşmede İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti.

AA

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