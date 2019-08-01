Son Dakika: Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına çekti

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi.

Konut Kredisi Faiz Oranları:

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı

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500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99

500.001 - 1.000.000 180 ay Aylık 1,19

1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39

*Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda Bankamız ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecektir.

Tüketici Kredisi Faiz Oranları:

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı

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Bankamızdan Maaş Alan

Müşteriler için 60 ay 1,49%

Diğer Müşterilerimiz

için 60 ay 1,59%

Kurumsal Kredi Faiz Oranları:

Firma Kredi Değerlendirme Notu Kurumsal Kredi Faiz Oranı

A 17%

B 17,50%

C 18,00%

Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde azami %19,00 faiz oranı uygulanacaktır."

Ziraat Bankası, tüketici kredi faizini de maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal dün sunduğu enflasyon raporunda, politika faizindeki 425 baz puanlık indirimin bankaların kredi faizlerine kısa sürece yansımasını beklediklerini açıklamıştı.