Bakan Albayrak: Kamu bankalarında bu hafta indirimleri göreceğiz

  • Bist 100
    102376
  • Dolar
    5,5730
  • Euro
    6,2167
  • Altın
    255,3130
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yürek burkan görüntü! Ölen yavrularının başından ayrılmadı Yürek burkan görüntü! Ölen yavrularının başından ayrılmadı
Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu
Kozan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Kozan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Tutuklandı FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Tutuklandı
Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı
Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi
Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı!
Memurların zam pazarlığı başlıyor Memurların zam pazarlığı başlıyor
Irkçı taraftara ömür boyu men cezası Irkçı taraftara ömür boyu men cezası
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi
Marketteki sapık aranıyor Marketteki sapık aranıyor
ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi
Manchester City, Beşiktaş'ın istediği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz gönderiyor Manchester City, Beşiktaş'ın istediği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz gönderiyor
Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu
Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı
Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülüyor: Adıyaman'da 1.800 yıllık 3 katlı mağara bulundu Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülüyor: Adıyaman'da 1.800 yıllık 3 katlı mağara bulundu
Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti
Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren
188 gün önce hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin babasından yürekleri dağlayan paylaşım 188 gün önce hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin babasından yürekleri dağlayan paylaşım
ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı
Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı
Konya'da yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü Konya'da yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 13:00:54 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 13:21:17

Bakan Albayrak: Kamu bankalarında bu hafta indirimleri göreceğiz

Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, faizde indirim sürecine girildiğini belirterek, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" dedi. En kötünün geride kaldığını beilrten Albayrak, enflasyonun yıl sonu hedefin altında kalacağını kaydetti. Bakan Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını ifade etti. Peki, Bayram tatili 9 gün olacak mı? ÖTV artışı olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

Albayrak'ın toplantıda verdiği mesajlardan öne çıkanlar şöyle: 

Önümüzdeki 1 yıl bugün yaşananların meyvesini toplayacağımız iyi ve başarılı bir yıl olacak. Türkiye tarihi bir yılı etkin ve başarılı bir şekilde yönetti.

"BU HAFTADAN İTİBAREN KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM GÖRECEĞİZ"

Türkiye bir faiz indirimi sürecine girdi. Bu haftadan itibaren kamu bankaları basta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz.

"ENFLASYON YIL SONU HEDEFİN ALTINDA OLACAK"

2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 15,9 hedefinin altında olacak. 

Merkez Bankası yedek akçesinin hazineye aktarılmasının para basmayla alakası yok.

"BORÇ YAPILANDIRMASINDA İHTİYACA GÖRE ADIM ATILABİLİR"

Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir. 

"EN KÖTÜ GERİDE KALDI"

Türkiye olumsuz süreci güçlü bir şekilde püskürttüğü bir döneme girdi. En kötu geride kaldı. Bağışıklık sistemini 1 yıl öncesine göre çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var.

"HAZİRANDA İLK KEZ YILLIK CARİ FAZLA VERİLECEK"

Haziran ayında ilk kez yıllık cari fazla verilecek. Turkiye'nin bütçe ve bütün diğer ekonomik hedefleri açısından yılın ikinci yarısı çok daha pozitif olacak.

"KIDEM TAZMİNATINDA HERKESİN KAZANACAĞI FORMÜL"

Türkiye kıdem tazminatında adım atmalı. Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. Turkiyenin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak.

"ÖTV ARTIŞI ÇALIŞMASI YOK"

Şu anda spesifik bir ÖTV artışı çalışmamız yok.

Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek. Büyüme 2019 hedefine yakın olacak. 2019 yılı faiz ödemesi, bütçeye konan rakamın altında kalacak. 

"YAPTIRIM KONUSU MİNİMİZE OLDU"

ABD yaptırımları konusunun olusturdugu baskı minimize oldu. Yapılan açıklamalar sürecin daha pozitif cereyan ettiğini gosteriyor.

Sonbaharda bir vergi reformu çalışmamız olacak. Vergide adaleti daha da iyileştirecek çalışmalar yapıyoruz.

"2020'DE DENGELENME DAHA DA OTURACAK"

2020 enflasyonun daha da stabilize olduğu bir yıl olacak. 2020'de ekonomideki dengelenme daha da oturacak. 2021 ve sonrası Türkiye'nin ayakları üstünde durduğu bir yıl olacak.

"BAYRAM TATİLİNİN UZAMASINA OLUMLU BAKMIYORUM"

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum.

Türkiye'den hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler!
Gerilim zirve yaptı! Yeni yaptırımlar geliyor!
Türkiye'den flaş bir hamle daha
S-400'lerden sonra sıra onlarda! Türkiye'den müthiş hamle!
Bakan Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" dedi
AYM’nin "hak ihlali" kararına yönelik tepki çığ gibi büyüyor
İngiltere’de "Türk arı" alarmı: Yakalanıp öldürülecek
SON DAKİKA! CAS'tan 2010-11 kararı
Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk
ABD'li devden açıklama! Türkiye Çin'i sollayabilir
Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
Asıl bombayı Gazişehir Gaziantep patlattı
"Rusya ile Türkiye, ABD'den korkmuyor"
CHP’li başkandan kardeşine kıyak
Rum yalanı çöktü! Bu belgeler Türkiye'ye ait!
Suriyeliler için yol haritası belli oldu! 26 Ağustos milat olacak!
Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak
Dikkat! Araç sahipleri için son 2 gün
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Birinci dereceden torpil listesi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ