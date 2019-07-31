Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması

Murat Uysal'ın açıklamalarından satır başları:

Parasal sıkılaştıranın etkileri 2. çeyrekte enflasyonu destekledi. Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı. İktisadi faaliyet ilk çeyrekte kısmi toparlanma kaydetti.

ENFLASYON HEDEFİ DÜŞTÜ

2019 yılı enflasyon tahminimiz 13.9, 2020 yılı enflasyon tahminimiz ise 8.2 oldu.

CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE İYİLEŞME

Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı iktisadi faaliyeti destekliyor. İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiliyor.

EKONOMİDE KADEMELİ TOPARLANMA DEVAM EDECEK

Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz. Türk Lirası'nda ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı. 2019 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon gerçekleşmeleri, TÜFE için daha belirgin olmak üzere nisan enflasyon raporunda verilen tahminlerin altında kaldı.

YILLIK ENFLASYON...

İşlenmiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu seyretti. Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu. Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. iktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiledi.

Rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürdü.Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyümeye katkısının arttığını düşünüyoruz. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkiliyor.

Üçüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin Uysal şunları söyledi:

İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiledi.

Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut.

Rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürdü.

Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyümeye katkısının arttığını düşünüyoruz.

Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkiliyor.

Finansal koşulların iç talepte ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğini, net ihracatta olumlu seyrin süreceğini düşünüyoruz.

2019 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 65,0 dolar (önceki 67,2 dolar).

2020 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 62,6 dolar (önceki 66,2 dolar)

2019 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 16,0'dan yüzde 15,0'e çektik.

2020 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 11 olarak koruduk.

Maliye politikası iktisadi faaliyeti destekledi.

2019 yılı için ithal fiyat değişim tahminini yüzde 0,0'dan yüzde -3,1'e revize ettik.

Enflasyonu 2019 sonunda yüzde 13.9 olarak öngörüyoruz.

Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %8,2)

Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

Enflasyonu, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %11,5-16,3 aralığında -orta noktası %13,9- gerçekleşeceği öngörüyoruz (önceki %12,1-17,1 aralığı ile %14,6)