Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına yönelik tartışmaları değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "İstanbul'un ekmeği İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek" paylaşımında bulunduğunu hatırlatan Balcı, "Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır. Ekmeği 75 kuruşa vermek marifet değil. Ürettiğiniz ürünün kalitesini muhafaza etmek lazım. Siz eğer fabrikanızda fırıncı esnafının kullanmadığı yasak olan katkı maddesi kullanıyorsanız, o verilen hizmetten de hayır gelmez. Vatandaşımızın sağlığı açısından daha sağlıklı olan katkısız ekmeği üretmek gerekir." diye konuştu.

"Bina altındaki fırınlar saatli bomba gibi"



Fırın ruhsatı verilirken deprem gerçeğinin unutmaması gerektiğini vurgulayan Balcı, şöyle konuştu:

"2010 yılında bina altına fırın ruhsatı verilmesi yönetmelikle yasaklandı. Başta İstanbul olmak üzere bu yönetmeliğin harfiyen uygulanması gerekiyor. Bina altındaki fırınlar bir nevi saatli bomba. Önceki yıllarda kurulan fırınların kontrol edilmesi gerekir. Dolayısıyla belediyenin asli görevini ihmal etmeden yapmaları lazım. Bugün İstanbul'da sadece fırın demiyorum, merdiven altı gıda üreten ne kadar işletme varsa bir gün dahi çalışmasına müsaade edilmemesi lazım."

"Ekmek fiyatları enflasyonun altında"



Ekmek fiyatlarına yönelik tartışmalara da değinen Balcı, "Enflasyon oranıyla değerlendirildiğinde ekmeğin kilogram fiyatının 8 liranın üzerinde olması gerekiyor. Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının 6,25 lira ile 7,5 lira arasında seyrettiğini dikkate alırsak, enflasyonun altında bir rakam olduğunu görürüz. Dolayısıyla, bu konudaki hassasiyetimizi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gerek federasyon olarak gerekse fırıncı esnafı olarak göstermek zorundayız ve gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)