  • Bist 100
    120922
  • Dolar
    6,0509
  • Euro
    6,5595
  • Altın
    307,6780
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Metruk evde öldürülen Muhammed'in tırnak arasında bulunan DNA örneği inceleniyor Metruk evde öldürülen Muhammed'in tırnak arasında bulunan DNA örneği inceleniyor
Üniversite öğrencisi apart dairesinde halatla boynundan asılı halde bulundu Üniversite öğrencisi apart dairesinde halatla boynundan asılı halde bulundu
Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geleneksel tedavilere başvuruluyor Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geleneksel tedavilere başvuruluyor
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı arttı Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı arttı
Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı
Bircan Bali: Bebeğimizi aynı çatı altında büyüteceğiz Bircan Bali: Bebeğimizi aynı çatı altında büyüteceğiz
Pakistan'da korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var Pakistan'da korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var
İşte otomobildeki cinayetin perde arkası! 4800 TL için canından olmuş! İşte otomobildeki cinayetin perde arkası! 4800 TL için canından olmuş!
Şikayet yağmıştı! 'Çukur' ve 'Yasak Elma'ya ceza! Şikayet yağmıştı! 'Çukur' ve 'Yasak Elma'ya ceza!
Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
Swati Dlamini Mandela: Teknoloji ve yapay zeka teknolojileri fakirliğin giderilmesinde önemli rol oynayabilir Swati Dlamini Mandela: Teknoloji ve yapay zeka teknolojileri fakirliğin giderilmesinde önemli rol oynayabilir
Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi
İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti
Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi
Al Moneef: Türkiye örneğinden oldukça etkilenmiş durumdayım Al Moneef: Türkiye örneğinden oldukça etkilenmiş durumdayım
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek
Anton Trofimov: Şu an fagotla Türk müziği çalınabiliyor Anton Trofimov: Şu an fagotla Türk müziği çalınabiliyor
Gürçil Çeliktaş Göbeklitepe Operası ile yeniden yönetmen koltuğunda Gürçil Çeliktaş Göbeklitepe Operası ile yeniden yönetmen koltuğunda
'Osmanlı'nın ilk payitahtı'na gelen yabancı turistlerin dörtte biri Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan 'Osmanlı'nın ilk payitahtı'na gelen yabancı turistlerin dörtte biri Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı 'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler
Geleneksel sporların geleceği uluslararası zirvede! Geleneksel sporların geleceği uluslararası zirvede!
AK Parti'den İş Bankası hisseleri ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti'den İş Bankası hisseleri ile ilgili son dakika açıklaması
BAE resmen onayladı! Arap dünyasında bir ilk BAE resmen onayladı! Arap dünyasında bir ilk

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Şubat 2020 Pazartesi 16:26:28 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:27:40

Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halk ekmeğin 75 kuruştan satışının devam edeceğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır." dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına yönelik tartışmaları değerlendirdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "İstanbul'un ekmeği İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek" paylaşımında bulunduğunu hatırlatan Balcı, "Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır. Ekmeği 75 kuruşa vermek marifet değil. Ürettiğiniz ürünün kalitesini muhafaza etmek lazım. Siz eğer fabrikanızda fırıncı esnafının kullanmadığı yasak olan katkı maddesi kullanıyorsanız, o verilen hizmetten de hayır gelmez. Vatandaşımızın sağlığı açısından daha sağlıklı olan katkısız ekmeği üretmek gerekir." diye konuştu. 

"Bina altındaki fırınlar saatli bomba gibi"

Fırın ruhsatı verilirken deprem gerçeğinin unutmaması gerektiğini vurgulayan Balcı, şöyle konuştu:

"2010 yılında bina altına fırın ruhsatı verilmesi yönetmelikle yasaklandı. Başta İstanbul olmak üzere bu yönetmeliğin harfiyen uygulanması gerekiyor. Bina altındaki fırınlar bir nevi saatli bomba. Önceki yıllarda kurulan fırınların kontrol edilmesi gerekir. Dolayısıyla belediyenin asli görevini ihmal etmeden yapmaları lazım. Bugün İstanbul'da sadece fırın demiyorum, merdiven altı gıda üreten ne kadar işletme varsa bir gün dahi çalışmasına müsaade edilmemesi lazım."

"Ekmek fiyatları enflasyonun altında"

Ekmek fiyatlarına yönelik tartışmalara da değinen Balcı, "Enflasyon oranıyla değerlendirildiğinde ekmeğin kilogram fiyatının 8 liranın üzerinde olması gerekiyor. Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının 6,25 lira ile 7,5 lira arasında seyrettiğini dikkate alırsak, enflasyonun altında bir rakam olduğunu görürüz. Dolayısıyla, bu konudaki hassasiyetimizi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gerek federasyon olarak gerekse fırıncı esnafı olarak göstermek zorundayız ve gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. 

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER