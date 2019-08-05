WP: ABD'nin yapacağı son teklif de reddedilirse Türkiye iki hafta içinde operasyona başlayacak

Washington Post (WP) gazetesinin "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Türk işgalini durdurmak için son bir hamle başlattı" adlı haberde, Trump yönetiminin, Türkiye'nin iki hafta içerisinde kuzeydoğu Suriye'ye operasyon başlatacağını beklediğini yazdı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir heyet bugün Türk yetkililere ABD'nin "nihai teklif"ini sunacak.

ABD'nin sunması beklenen teklifi şu şekilde:

- Güvenli bölge 9 mil (14-15 km) derinliğinde olacak.

- Güvenli bölge Türkiye-Suriye sınırı boyunca 87 mil (140 km) uzunluğunda bir hat şeklinde oluşacak. (Bu teklife göre, YPG'nin Kandil ve Sincar ile olan bağlantısı kesilmiyor.)

- Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silahlar yok edilecek.

- Güvenli bölgede Türk ve Amerikan askerleri ortak devriye atacak.

"TÜRKİYE OPERASYON BAŞLATIRSA, TRUMP YÖNETİMİNİN YPG'Yİ KORUMA YETKİSİ YOK"

WP'nin haberinde en dikkat çeken nokta ise, Türkiye'nin operasyon başlatması halinde Trump yönetiminin YPG'yi yasal olarak koruma yetkisinin olmadığının belirtilmesi. Haberde bu ayrıntı şu şekilde anlatılıyor: "Eğer Türkiye ABD'nin tampon bölge konusundaki ricasını kabul etmezse, Trump yönetimi kongrenin verdiği mevcut yetkilerle bölgeye müdahale edemez."

Türkiye'nin istediği güvenli bölge formülü ise şu şekilde:

- Güvenli bölge 32 km derinliğinde olacak.

- Güvenli bölge 460 km genişliğinde olacak. (Türkiye'nin bu teklifine göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Kandil ve Sincar ile olan bağlantısı kesiliyor.)

- Oluşturulan tampon bölgede sadece Türkiye olacak

- YPG'ye verilen tüm ağır ve hafif silahlar toplanacak.

(Haber 7)