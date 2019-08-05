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05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:14:34

'Fırat'ın doğusuna harekat an meselesi'

PKK/YPG’nin saldırısı karşısında Türkiye’nin sabrının da bir sonu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve ABD’yle paylaştık" dedi. 

Terör örgütü PKK/YPG’yi yuvalandığı Fırat’ın doğusundan temizleyecek operasyon için, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hazırlıklarını tamamladı. Güvenli bölgeyi oluşturacak operasyon eli kulağındayken, ABD’nin oyalama taktiklerine Türkiye rest çekti. ABD istese de istemese de Fırat'ın doğusundan 32 kilometre derinliğe inerek ‘Barış Koridoru’ oluşturulacak. An meselesi olan harekat için Mehmetçik hazır kıta gelecek emri bekliyor. Bursa-İzmir Otoyolu Badırga Mevkii'nde gerçekleştirilen, “Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için çok önemli açıklamalarda bulundu. 

OYUNLARI BOZDUK 

Başkan Erdoğan Türkiye'nin üzerine oynanan oyunların üstesinden geldiklerini ve hedefler doğrultusunda kararlı olduklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri kaynağından engellemek için harekete geçtiğimizde 'Afrin'e girmeyin' diye gözdağı vermenin peşindeydi. Afrin'e girdik, El Bab'a, Cerablus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile paylaştık, ABD ile paylaştık. Çünkü oralardan bize taciz atışları devam ettikçe sessiz kalmamız mümkün değildir” dedi. 

SESSİZ KALMAYACAĞIZ 

Erdoğan, “İşte ülkemizin S-400 hava sistemleri alma sürecinde maruz kaldığımız tehditlere karşı sessiz kaldığımızda, alenen karşı tarafın yanında yer alıyorlardı. Hiçbir mücadelede yanımızda yer almadığı gibi kur oranlarını bize karşı silah olarak kullandı, hiçbir şey olmamış gibi, 'Milli gelir hep aynı yerde' demesi arsızlıktan öte bir şeydir. Mert dayanır namert kaçar. Biz ülkemizin hakkının geleceğinin söz konusu olduğu her yerde aslanlar gibi mücadele ettik. Etmeyi sürdüreceğiz, teröre karşı bu denli büyük bir mücadeleyi veriyoruz.

MÜCADELE SÜRECEK 

Teröre karşı verdiğimiz mücadelede, leblebi veya çekirdek mi kullanıyoruz? Bunun maliyeti yok mu? Var ama bunu yapmak zorundayız. Niye? Milletimizin huzuru için yapmak zorundayız. PKK'ya karşı, PYD'ye, FETÖ'ye, DEAŞ'a karşı mücadele veriyoruz ve vereceğiz” ifadelerini kullandı. 

Merkez Bankası’nın faizleri daha da indireceğini belirten Erdoğan, enflasyonun da düşeceğini söyledi.

YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRECEĞİZ

Açılış töreninde Başkan Erdoğan, faiz indirimiyle ilgili önemli mesajlar verdi. “Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum, enflasyon da düşecek” diyen Erdoğan, “Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum; artık mevcut yatırımlarınızı genişletin. İstihdamı da artırın. Döviz kuru artık belli bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır. Önümüzdeki bir yılı kazasız belasız geride bıraktığımızda yeni bir şahlanış dönemine gireceğiz” ifadelerini kullandı. 

Başkan Erdoğan, açılış töreninin ardından makam aracının direksiyonuna geçip otoyolda bir süre test sürüşü yaptı.

İZMİR- İSTANBUL ARASI 3.5 SAAT

Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılmış en büyük ulaşım projesi tamamlandı. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 5 saat kısaltan otoyolun son etabı olan Bursa Batı Kavşağı-Balıkesir Kuzey Kavşağı’yla, Balıkesir Batı Kavşağı-Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik kesimi, ulaşıma Başkan Erdoğan tarafından açıldı. Otoyol, İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 515 kilometreden 426 kilometreye düşürdü. Dev otoyolun kalan 192 kilometrelik kesiminin de açılmasıyla, Marmara Bölgesi'ni Ege ve Akdeniz'e bağlayan kesintisiz ulaşım hattı tamamlandı. İstanbul-İzmir arası mesafeyi 8.5 saatten 3.5 saate düşüren otoyol, zaman ve akaryakıttan sağlayacağı tasarrufla ekonomiye yılda 3,4 milyar liralık katkı sağlayacak. Toplam bedeli 61 milyar lirayı bulan ve planlanandan 7 ay önce tamamlanan 426 kilometrelik otoyol, ülkenin yükünü de sırtlanacak. Akdeniz'le Ege'nin gıda ve sanayi ürünlerinin, hem yurtiçi hem de Avrupa pazarına hızlı ve düşük maliyetlerle ulaştırılmasıyla, Türkiye'nin ihracatı ve rekabet gücü artacak. 

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,   İstanbul-İzmir Otoyolu Açılış Töreni kapsamında Balıkesir gişelerinde düzenlenen törene katıldı. Yıldırım “Geçen 17 yıl içinde yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yollar böldük, Türkiye'yi birleştirdik” dedi. 

OTEL KONFORUNDA TEDAVİ HİZMETİ

Başkan Erdoğan otoyolla birlikte, Türkiye’nin 10. şehir hastanesinin de açılışını yaptı. 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi, 6 farklı branş hastanesini bünyesinde barındıracak. Genel hastane 308, kadın doğum çocuk hastanesi 222, kalp damar hastanesi 271, onkoloj hastanesi 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi (FTR) 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatr (YGAP) hastanesi ise 100 yatak kapasitesiyle, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek. Kanser gen projeleriyle ilgili klinik araştırmaların yapılacağı hastanede ayrıca, Türkiye'nin en büyük yanık merkezi bulunuyor. Sağlık üssü, 16 Temmuz günü hasta kabulüne başladı. Hastanede ilk 15 günde 1000 ameliyat, 200 doğum gerçekleştirildi. 45 bin hasta ayakta, 6 bin hasta ise yatarak tedavi gördü. Güney Marmara'da 6 milyon kişiye hizmet verecek hastane, Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alan üzerinde 488 milyon euroluk yatırımla iki yılda tamamlandı.  

Hastanede incelemelerde bulunan ve tedavi gören hastaları ziyaret eden Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti’nin kapısı açık 

Başkan Erdoğan, Bursa'daki iki büyük yatırımın açılışının ardından AK Parti teşkilatlarıyla yemekli toplantıda buluştu.  Erdoğan, Bursa teşkilatlarına ve cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'ye destek veren MHP'lilere teşekkür ederek şunları söyledi: “Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak en alttan en tepeye kadar üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz. Ülkemizin bekası, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Kalbinde millete, memlekete, hizmet sevdası olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti’nin kapıları daima açıktır. Bu kutlu yürüyüşü durdurmaya engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Sağda solda duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin. Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz.” 

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