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21 Ocak 2020 Salı 10:11:41 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:16:50

Çin'in Vuhan kentinde 'gizemli hastalık' nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'gizemli hastalık' nediyle ölenlerin sayısı 4'e yükselirken virüsten etkilenenlerin sayısı 198 oldu. yükse

Sağlık yetkilileri, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalık nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
      
Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında ölenlerin tamamının Vuhan kentinden olduğu kaydedildi.      

Avustralyalı sağlık yetkilileri, Çin'deki virüs salgınıyla ilgili ülkede havalimanı taramalarının artırılacağı bilgisini paylaştı.      

Çin ana karası ile seyahatlerin yoğun olduğu Hong Kong, Japonya, Güney Kore gibi diğer ülke ile bölgelerin de daha katı tarama önlemleri aldığına işaret edilirken, ABD'de en az üç havalimanında da Çin'den gelen yolcuların sağlık taramasından geçirilmeye başlandığı belirtildi.      

VİRÜSTEN ETKİLENENLERİN SAYISI 198 OLDU

China Daily'nin haberinde, Vuhan'da biri şüpheli vaka, 16 sağlık çalışanında zatürre benzeri bulgulara neden olan yeni koronavirüse rastlandığı ve bu kişilerin karantina altında tedavi edildikleri bildirildi.      

Kentte aralıktan bu yana virüsten etkilenenlerin sayısı 198'e yükselirken, hastalardan 169'unun tedavisinin devam ettiği, bunlardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
      
Çin genelinde virüsün yol açtığı vakaların sayısının, dün yerel saatle 18.00 itibarıyla 224'e çıktığı, bunlardan 217'sinin doğrulandığı kaydedilmişti.      

YENİ KORONAVİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞABİLİYOR

Ulusal Sağlık Komisyonunca salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, dün yaptığı açıklamada, zatürre benzeri hastalığa neden olan virüsün, insandan insan geçebildiğini belirtmişti.      

Guangdong eyaletindeki 2 kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktaran Zhong, söz konusu iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmediğini ancak aile üyelerinin bu kentten dönmesinin ardından hastalığa yakalandıklarını ifade etti.
      
 Virüsün tespit edildiği hastalarla ilgilenen bazı sağlık çalışanlarında da virüse rastlandığı bilgisi paylaşılmıştı.      

(AA)

 

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