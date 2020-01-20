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20 Ocak 2020 Pazartesi 11:08:20 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:14:19

Dünyayı 'gizemli virüs' korkusu sardı! Salgı ihtimali yükseliyor...

Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen 'gizemli virüs' etkilenenlerin sayısı 198'e yükseldi. Bu insanlardan 3'ü hayatını kaybederken 170'inin tedavisi sürüyor. Bunlardan 44'ünün durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması salgın ihtimalini güçlendiriyor.

AA'da yer alan haberde Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, SARS benzeri "gizemli virüs" hafta sonu Vuhan'da 136, Pekin'de 2 ve Guangdong eyaletinde bir kişide daha tespit edildi.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Kentte aralık ayından bu yana ortaya çıkan virüsten etkilenenlerin sayısı 198'e yükselirken, bunlardan 3'ü hayatını kaybetti. Diğer yandan hastaneye kaldırılanlardan 170'ünün tedavisi sürüyor. Hastalardan 44'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

UYARI GELDİ

Halka, virüsten etkilenmemek için kalabalık ortamlarda bulunmamaları, hijyen koşullarına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

"GİZEMLİ HASTALIK"

Vuhan'da Aralık 2019'da ortaya çıkan ve tanımlanamayan türdeki bir virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, Vuhan'da onlarca kişide görülen gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

SARS İLE YÜZDE 80 UYUŞUYOR İDDİASI

Öte yandan, Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

UZAK DOĞU'DA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Vuhan dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

SALGIN İHTİMALİ YÜKSELİYOR

Çin dışında rastlanan vakalarda, hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması salgın ihtimalini güçlendiriyor.

 

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