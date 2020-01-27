ABD’den şoke eden açıklama! Kabul ettiler

Taliban'ın vurduğu askeri uçakla ilgili ABD'den yapılan ilk açıklamada, "Düşen uçak küçük bir Amerikan askeri uçağıydı" denildi.

Reuters Haber Ajansı'na göre, Taliban güçleri, Afganistan Gazni'de ABD askerleri personelini taşıyan bir uçağı düşürdü. Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçakta üst düzey ABD askeri yetkililerin olduğu iddia edildi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA



Taliban'ın 'ABD askeri uçağını düşürdüğü' yönündeki iddialara ilişkin ABD'den yapılan ilk açıklamada, "Evert, düşen uçak küçük bir Amerikan askeri uçağıydı" denildi.

83 KİŞİYİ TAŞIDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ



Öte yandan, Afgan yerel basını, düşürülen jetin 83 kişiyi taşıdığını iddia ederken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.