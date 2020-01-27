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27 Ocak 2020 Pazartesi 17:27:01 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:36:20

Taliban'dan gündemi sarsacak açıklama: ABD askeri uçağını düşürdük

Reuters'in haberine göre de Taliban, Afganistan Gazni'de ABD askerilerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etti.

Afgan yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, 83 yolcusu bulunan bir uçak ülkenin Gazne şehrinde düştü. Uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Ülkenin doğusunda bulunan Gazne'nin Taliban'ın kontrolünde  olduğu biliniyor. BBC'ye konuşan Taliban sözcüsü, uçağı henüz bulamadıklarını söyledi

Uçağın ilk olarak Ariana Afgan Havayolları'na ait olduğu iddia edilse de, şirket yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada bu iddiaları yalanladı.

Ülkenin havacılık kurumu da bir yolcu uçağının düştüğü yönündeki bilgileri yalanladı.

Reuters'in haberine göre de Taliban, Afganistan Gazni'de ABD askerilerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etti.   

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