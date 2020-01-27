Taliban'dan gündemi sarsacak açıklama: ABD askeri uçağını düşürdük
Reuters'in haberine göre de Taliban, Afganistan Gazni'de ABD askerilerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etti.
Afgan yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, 83 yolcusu bulunan bir uçak ülkenin Gazne şehrinde düştü. Uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.
Ülkenin doğusunda bulunan Gazne'nin Taliban'ın kontrolünde olduğu biliniyor. BBC'ye konuşan Taliban sözcüsü, uçağı henüz bulamadıklarını söyledi
Uçağın ilk olarak Ariana Afgan Havayolları'na ait olduğu iddia edilse de, şirket yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada bu iddiaları yalanladı.
Ülkenin havacılık kurumu da bir yolcu uçağının düştüğü yönündeki bilgileri yalanladı.
Reuters'in haberine göre de Taliban, Afganistan Gazni'de ABD askerilerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etti.
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- Taliban'dan gündemi sarsacak açıklama: ABD askeri uçağını düşürdük
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