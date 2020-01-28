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28 Ocak 2020 Salı 11:37:09 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 11:42:22

ABD, Afganistan’da askeri uçağın düştüğünü doğruladı

ABD, dün Afganistan’ın Gazni vilayetinde orduya ait E-11A tipi küçük bir uçağın düştüğünü doğruladı. Kazanın nedeninin araştırıldığı söylenen uçağın düşürülmüş olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Pentogan’dan yapılan açıklamada, dün Afganistan’ın Gazni vilayetinde ABD ordusuna ait E-11A tipi küçük bir uçağın düştüğü doğrulandı. ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığını söyleyerek uçağın düşürülmüş olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını belirtti.

ABD ordusu, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklamada yapmadı. Bombardier Inc. tarafından üretilen askeri uçak, uzak bölgelerde iletişim sağlamak için kullanılıyordu.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit ise "Gazni vilayetinin Deh Yak ilçesindeki Sadukhel bölgesinde bugün öğleden sonra Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü" açıklamasını yapmıştı. Uçağın içindeki tüm mürettebatın öldüğü, aralarında üst düzey CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin de bulunduğu iddia edilmişti.

Afganistan’da düşen uçakla ilgili çıkan ilk haberlerde uçağın Ariana Afgan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı olduğu aktarılmıştı. Ariana Afgan Havayolları ise uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu.

İlk anlarda uçağın hangi ülkeye ait olduğu ve neden o bölgede uçtuğu konusunda bilgi bulunmazken, ABD kısa süre sonra uçağın kendilerine ait olduğunu duyurdu. Afganistan'daki ABD Kuvvetleri sözcüsü, uçağın düşman saldırısı ile düşürüldüğüne dair "hiçbir belirti" olmadığını da ekleyerek, ABD askeri uçağının Pazartesi günü Afganistan'ın Ghazni eyaletinde neden düştüğünü belirlemek için bir soruşturma başlatıldığını belirtti. 

(İHA)

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