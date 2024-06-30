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Türk usulü kalp dostu kahvaltı
30 Haziran 2024 Pazar 10:16:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 10:16:00

Türk usulü kalp dostu kahvaltı

Kaynak: GUNES.COM

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Çılbır, Osmanlı mutfağından günümüze gelen, az bilinen fakat son derece lezzetli ve besleyici bir Türk kahvaltısıdır. Yoğurt ve poşe edilmiş yumurtanın birleşiminden oluşan bu tarif, protein açısından zengin ve doyurucu bir seçenektir. İşte herkesin bilmediği, farklı ve lezzetli bir çılbır tarifi…

Çılbır, lezzetli ve besleyici bir Türk kahvaltısı olarak sofralarınıza farklı bir tat katabilir. Hem pratik hem de protein açısından zengin olan bu tarif, özellikle sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bu lezzetli tarifle kahvaltı sofralarınıza özgün ve geleneksel bir dokunuş ekleyebilirsiniz. İşte türk usülü kalp dostu çılbır tarifi...

ÇILBIR TARİFİ

MALZEMELER:

- 4 adet taze yumurta

- 2 su bardağı yoğurt

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

- 1 yemek kaşığı sirke

- Tuz

- Su (yumurtaları haşlamak için)

HAZIRLANIŞI:

1. Yoğurt Hazırlığı:

- Yoğurdu bir kaseye alın ve çırpın.

- Sarımsakları ezip yoğurda ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı kenara alın.

2. Yumurtaları Poşe Edin:

- Bir tencerede suyu kaynatın ve içine sirke ekleyin.

- Su kaynamaya başladığında altını kısın.

- Yumurtaları teker teker kırıp kaynar suya dikkatlice bırakın.

- Yumurtaların beyazı tamamen pişene kadar yaklaşık 3-4 dakika poşe edin, ardından bir kevgir yardımıyla sudan çıkarın.

3. Tereyağını Hazırlayın:

- Küçük bir tavada tereyağını eritin.

- Eritilen tereyağına kırmızı pul biberi ekleyin ve biraz kızdırın.

4. Çılbırı Birleştirin:

- Servis tabağına hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu yayın.

- Üzerine poşe edilmiş yumurtaları yerleştirin.

- Yumurtaların üzerine kızdırılmış tereyağını gezdirin.

5. Servis Edin:

- Çılbır, sıcak olarak servis edilmelidir. İsteğe bağlı olarak üzerine biraz daha kırmızı pul biber serpebilirsiniz.

Afiyet bal şeker olsun.

Etiketler : günün menüsü çılbır tarifi kahvaltılık tarifi yumurta türk kahvaltısı
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