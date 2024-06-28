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28 Haziran 2024 Cuma 10:37:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 10:37:00

Tavşan kanı çay yapımı

Kaynak: GUNES.COM

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Milli içeceğimiz olan çay, birçok insan tarafından sıklıkla tüketiliyor. Demlenme şekli ve içindeki suya kadar fark yaratıyor. Yani yapılan her çay aynı ve lezzetli vermiyor. Bugün ise en lezzetli çay tarifini vereceğiz. İşte tavşan kanı denilen o çaylar…

Çam demleme yöntemleri farklılık gösterebiliyor. Çayın tadındaki farkını çay tiryakileri anlıyor. Muhabbetin en güzel zamanı olan çay saatini lezzetli çayınız ile taçlandırın. İşte demlenmesi kolay hızlı ve pratik çaylar... Tavşan kanı görüntüsünde lezzetli çaylar...

ÇAY DEMLEME YÖNTEMİ

Çay demleme aşaması, lezzetli bir içecek tüketmenin ilk aşaması olarak ön plana çıkabiliyor. İşte çay demleme işleminin uygulanışı;

· Su kaynatılır ve kuru çay istenilen seviyede demliğe yerleştirilir.

· Kaynamış su, demliğe koyulan kuru çayın üzerine dökülür.

· Ardından azalan suyun üstüne tekrardan su ilavesi yapılır.

· Kuru çay taneleri dibe çökene kadar beklenir.

· Çöktükten sonra demleme işlemi tamamlanmış olur.

PÜF NOKTALARI

Lezzetli çay demlemenin bazı püf noktaları bulunuyor. İşte söz konusu püf noktalardan birkaçı şu şekilde;

· Çayın hem lezzetli hem de berrak olması için demliğe koyulan suyun taze ve temiz olması önerilir.

· Çayın saklandığı kavanozun ışık almaması ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Bu sayede aromasının bozulması önlenebilir.

· Lezzetli çay demlemek için satın alınan çayın kaliteli olması gerekir.

· Demlemeye bırakılan çayın kısık ateşte olması önerilir.

· Demleme seviyesi iyi ayarlanmalı. Zira çayın acı olması demleme seviyesi ile önlenebilir.

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