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01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:31:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:31:00

Kahvaltıların vazgeçilmezi: Şakşuka yumurta tarifi

Kaynak: GUNES.COM

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Şakşuka, Türk mutfağında genellikle meze olarak bilinir, ancak yumurtayla birleştiğinde harika bir kahvaltı alternatifi sunar. İşte size farklı ve pek bilinmeyen bir tarif: Şakşuka yumurta...

Şakşuka yumurta, hem doyurucu hem de lezzetli bir kahvaltı seçeneğidir. Farklı sebzelerin ve baharatların birleşimi, bu tarifi hem besleyici hem de tatmin edici hale getirir. Özellikle hafta sonu kahvaltıları için harika bir alternatiftir. İşte şakşuka yumuta tarifi...

MALZEMELER:

- 2 adet patlıcan

- 1 adet kabak

- 1 adet patates

- 2 adet domates

- 1 adet kırmızı biber

- 1 adet yeşil biber

- 2 diş sarımsak

- 4 adet yumurta

- 1/4 su bardağı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı pul biber

- Taze fesleğen veya maydanoz (süslemek için)

Hazırlanışı:

1. Sebzeleri Hazırlayın:

- Patlıcanları, kabakları ve patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Biberleri ve domatesleri de doğrayın.

2. Sebzeleri Kızartın:

- Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın. İlk olarak patatesleri, ardından patlıcanları ve kabakları ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar kızartın.

3. Sos Hazırlığı:

- Ayrı bir tavada doğranmış sarımsakları, kırmızı ve yeşil biberleri soteleyin. Ardından domatesleri ekleyin ve pişirin. Tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırın.

4. Birleştirme:

- Kızarttığınız sebzeleri sosun bulunduğu tavaya ekleyin ve karıştırın. Tavanın ortasında dört küçük çukur açın ve bu çukurlara yumurtaları kırın.

5. Pişirme:

- Yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin. Üzerini kapatarak beyazların iyice pişmesini sağlayabilirsiniz.

6. Servis:

- Taze fesleğen veya maydanozla süsleyerek sıcak servis edin.

Afiyet bal şeker olsun.

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