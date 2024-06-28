Ispanaklı yumurta muffinleri, hem pratik hem de besleyici bir kahvaltı seçeneği sunar. Bu sağlıklı tarifle güne enerjik başlayabilir ve lezzetli bir kahvaltı yapabilirsiniz. İşte ıspanaklı yumurta muffinleri tarifi...

ISPANAKLI YUMURTA MUFFİNLERİ



Malzemeler:

-6 büyük yumurta

-1 su bardağı taze ıspanak (doğranmış)

-1/2 su bardağı kırmızı biber (doğranmış)

-1/4 su bardağı süt (isteğe bağlı olarak badem sütü kullanılabilir)

-1/4 su bardağı rendelenmiş az yağlı peynir (cheddar veya mozzarella)

-1 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

-1/4 çay kaşığı kırmızı biber

-Silikon muffin kalıpları veya yağlanmış muffin tepsisi

HAZIRLANIŞI:



1. Fırını Önceden Isıtın: Fırını 180°C (350°F) dereceye ısıtın.

2. Yumurtaları Çırpın: Büyük bir kasede yumurtaları ve sütü (varsa) iyice çırpın. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin.

3. Sebzeleri Ekleyin: Doğranmış ıspanak ve kırmızı biberi yumurta karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.

4. Peynir Ekleyin: Rendelenmiş peyniri karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

5. Karışımı Dökün: Hazırladığınız muffin karışımını silikon muffin kalıplarına veya yağlanmış muffin tepsisine eşit olarak paylaştırın.

6. Pişirme: Muffinleri önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika veya yumurtalar tamamen pişene kadar pişirin.

7. Servis: Ispanaklı yumurta muffinlerini fırından çıkarın ve biraz soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın. Sıcak veya oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.

Faydaları:

- Yüksek Protein: Yumurtalar, yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar.

- Lif ve Vitaminler: Ispanak ve kırmızı biber, lif ve vitamin açısından zengindir, bu da sindirimi destekler ve genel sağlığı iyileştirir.

- Düşük Kalori: Bu tarif, düşük kalorili olup, diyet yaparken de rahatlıkla tüketilebilir.

Afiyet olsun.