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29 Haziran 2024 Cumartesi 11:22:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 11:22:00

Hakiki pastane simidi yapımı

Kaynak: GUNES.COM

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Dünyanın en güzel, en güven veren kokularından biri olan simit kokusu tüm evinize yayılacak. Sadece simit deyip geçmek haksızlık olabilir. Çıtır çıtır pastane simidi desek daha doğru olacaktır. Peki pastane usulü simit nasıl oluyor? İşte pastane usulü simit yapımı…

Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde fark etmeden yenen simit doyurucu oluyor. Yanında bir bardak çay veya ayranla buluşan simidin tadı hiçbir yerde yok! Özellikle konu pastane simidiyse yemesi oldukça keyifli olabiliyor. Pastane simidi yapımı haberimizde...

Simit tarifi içerisine girecek malzemeler ılık olmalı. Peki çayın yanına yakışan ve içi yumuşacık olan simit olan nasıl yapılır?

İÇERİSİNE 3 KAŞIK EKLEYİN

Çıtır çıtır gevrek simitlerin püf noktası işin ustasından geldi. İçi yumuşacık dışı ise kavrulmuş ve çıtırtısıyla kulakları çınlatan bu lezzeti evde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Simitlerin iyice kızarması için dışarısında pekmez sürmek oldukça önemli bir detaydır. Hamurun lezzetini artırmak ve dokusunu iyileştirmek için en az 40 dakika kadar mayalandırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra içerisine eklediğiniz 3 kaşık sirkede dış kıtırlığının püf noktası oluyor.

SİMİT TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru hamur mayası

1 çay bardağı sıvı yağı

1 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

5,5 su bardağı un

Üzeri İçin:

1,5 çay bardağı su

2,5 yemek kaşığı üzüm pekmezi

Susam

YAPILIŞI

Kahvaltıda simit yapımı için ilk olarak, maya, toz şeker, ılık suyu ve sütü içeren bir karışım hazırlayın.

Mayayı iyice çözdürdükten sonra sıvı yağ, sirke ve tuzu ekleyip karıştırın.

İçerisinde yavaş yavaş unu eleyerek ekledikten sonra hafif ele yapışan kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurunuz.

Hamurun üzerini streç film ile örttükten sonra 30-40 dakika kadar dinlendiriniz.

Mayalanan Hamurdan küçük bezeler kopardıktan sonra ikiye bölüp uzun yuvarlak şeritler elde ediniz.

Şeritlerin iki ucunu birleştirip simit şeklini veriniz.

Bir kap içerisinde suyu ve üzüm pekmezini karıştırdıktan sonra simitleri önce pekmeze sonra suya batırarak susama bulayınız.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklarla yerleştirdiniz simitleri 20 dakika mayalandırınız.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Herkese afiyet olsun!

Etiketler : simit kokusu pastanesimidi çıtırçıtır
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