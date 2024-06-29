Düşmandan dost, pizzadan tost olurmuş...

Pizza tost, lavaş pizza, mini pizza vb. birçok lezzeti duyduk... Peki ya tost ekmeği ve pizza? İşte bu kahvaltılık lezzet çok tehlikeli... Tehlikeli dediysek, her sabah yapacağınız bir tarif olabilir. İşte tost ekmeğinden pizza yapımı...

TOST EKMEĞİNDE PİZZA TARİFİ

Tost ekmeğinde pizza tarifi ortalama 25 dakika içinde sofralara çıkartılabiliyor. Bu nedenle en hızlı kahvaltılık tarifleri arasında gösterilebiliyor. İşte tost ekmeğinde pizza tarifi için gerekli malzemeler;

· Domates.

· Zeytin.

· Tost ekmeği.

· Mantar.

· Rendelenmiş kaşar peyniri.

· Renkli biber.

· Sucuk veya sosis.

· Sosu için salça, sıvı yağ, kekik, karabiber, pul biber ve su.

Not: Malzemeler tercihe göre artırılabilir, azaltılabilir veya değiştirilebilir

HAZIRLANIŞI

Domates, mantar, zeytin, sucuk ya da sosis ve renkli biber tost ekmeğinin üst kısmına yerleştirilecek. Bu nedenle ince ince doğranır. Öte yandan 6 tost ekmeği için 1,5 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve sulandırmak için biraz su eklenmesi yeterli olur.

· Tost ekmeğinde pizza tarifinin hazırlanması için öncelikle tost ekmekleri fırın tepsisine yerleştirilir.

· Ardından üst kısımlarına 2 tatlı kaşığı kadar hazırlanan salçalı sos karışımından sürülür. Ayrıca sossuz yer bırakılmaz.

· Devamında iç malzemeler tost ekmeğine yerleştirilir ve üst kısmına kaşar peyniri eklenir.

· Sonra 180 derecede ortalama 15 dakika kadar pişirilir.

· Ardından hazırlanan tost ekmeğinde pizza tarifi afiyetle tüketilebilir.