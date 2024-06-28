Dünyanın en güzel tatlısı bu!

Evde donut yapmak çoğu zaman korkulu gözükse de tarifimiz ile oldukça kolay... Hem görünüş hem de lezzet olarak şölen taratan donutların yapımı aslında çok kolay! Tüm dünyanın zevkle tükettiği donut yapımı haberimizde.... İşte donut yapımı ve malzemeleri...

Donut için malzemeler

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

Yarım çay bardağı ılık su,

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

2.5 su bardağı un

Bir miktar sıvı yağ

Donut yapımı

Malzemeleri hazırladıktan sonra vakit kaybetmeden hamuru hazırlamaya başlayalım! Donut yapımı sırasında kullanacağınız sütün mümkünse sıcağa yakın olması gerekiyor. Bu nedenle ilk olarak sütü ocakta bir süre ısıtın. Hemen ardından kuru maya ve şekerin aktif hale gelmesi için tencerenin kapağını kapatın. Mayanız aktifleştikten sonra karışımınızın üzerine tuz, su, sıvı yağ ve azar azar un ekleyin. Ellerinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ilave edebilirsiniz. Hamuru dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Parça parça ceviz büyüklüğüne getirerek streçin üzerinde dinlendirin. Hamurlara şekil verip yağda kızartın. Hamurların ön yüzü kızardıktan sonra arkalarını da kızartın. Her birinin eşit oranda kızarması için yaklaşık olarak 20 saniye boyunca kızartmanız yeterli olacaktır. Tüm hamurlar bittikten sonra hamurun içerisinden çıkardığınız yuvarlaklar için de aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Benmari usulü erittiğiniz çikolatalar ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet, bal, şifa olsun...