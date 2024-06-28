VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fazlası böbreklere zarar!
En ucuz ikinci el arabalar
Komodo ejderi ile pitonun ölümcül savaşı
Parkelerin altından servet çıktı
Kaşarınızı kendiniz yapın!
Mehmet Şef MasterChef Türkiye'de ilk kez anlattı
28 Haziran 2024 Cuma 14:08:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 14:08:00

Dünyanın en güzel tatlısı bu!

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Donut nasıl yapılır? sorusu oldukça araştırılan, cevabı oldukça fazla olan bir soru. Amerika'dan tüm dünyaya yayılmış donut, enfes aromaları ve dolgularıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Peki donut nasıl yapılır? Aslında yapımı sanıldığı gibi zor değil.. Karşınızda donut tarifi ve yapımı! İşte detaylar...

Evde donut yapmak çoğu zaman korkulu gözükse de tarifimiz ile oldukça kolay... Hem görünüş hem de lezzet olarak şölen taratan donutların yapımı aslında çok kolay! Tüm dünyanın zevkle tükettiği donut yapımı haberimizde.... İşte donut yapımı ve malzemeleri...

Donut için malzemeler

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

Yarım çay bardağı ılık su,

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

2.5 su bardağı un

Bir miktar sıvı yağ

Donut yapımı

Malzemeleri hazırladıktan sonra vakit kaybetmeden hamuru hazırlamaya başlayalım! Donut yapımı sırasında kullanacağınız sütün mümkünse sıcağa yakın olması gerekiyor. Bu nedenle ilk olarak sütü ocakta bir süre ısıtın. Hemen ardından kuru maya ve şekerin aktif hale gelmesi için tencerenin kapağını kapatın. Mayanız aktifleştikten sonra karışımınızın üzerine tuz, su, sıvı yağ ve azar azar un ekleyin. Ellerinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ilave edebilirsiniz. Hamuru dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Parça parça ceviz büyüklüğüne getirerek streçin üzerinde dinlendirin. Hamurlara şekil verip yağda kızartın. Hamurların ön yüzü kızardıktan sonra arkalarını da kızartın. Her birinin eşit oranda kızarması için yaklaşık olarak 20 saniye boyunca kızartmanız yeterli olacaktır. Tüm hamurlar bittikten sonra hamurun içerisinden çıkardığınız yuvarlaklar için de aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Benmari usulü erittiğiniz çikolatalar ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet, bal, şifa olsun...

Etiketler : donut tarifi donut yapımı donut nasıl yapılır
Karaca'dan sonra Güney rolü

Karaca'dan sonra Güney rolü

Ege sahilleri yerine Karadeniz tatili

Ege sahilleri yerine Karadeniz tatili
"Şarkılar sıradan" eleştirisine, yazarlardan cevap

"Şarkılar sıradan" eleştirisine, yazarlardan cevap
Teoman vasiyetini açıkladı

Teoman vasiyetini açıkladı
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Artık annesinin himayesinde

Artık annesinin himayesinde
"3.5 saat canlı çalıyoruz"

"3.5 saat canlı çalıyoruz"
Waters'dan Filistin'e destek!

Waters'dan Filistin'e destek!
Sentez heyecanı

Sentez heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX