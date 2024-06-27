Avokadolu kahvaltılık önerisi
Kaynak: GUNES.COM
Sabahları enerjik başlamak için hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarif mi arıyorsunuz? İşte farklı ve besleyici bir seçenek: Yumurtalı avokado dolması. Bu tarifle güne zinde ve tok bir şekilde başlayabilirsiniz. İşte bu enerji deposu kahvaltının tarifi...
MALZEMELER:
- 2 olgun avokado
- 4 yumurta
- Tuz ve karabiber
- 1/2 çay kaşığı kırmızı biber
- 1 yemek kaşığı taze limon suyu
- Taze maydanoz (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI:
1. Avokadoları Hazırlayın: Avokadoları ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Ortalarını biraz oyun ki yumurtalar için yer açılsın.
2. Yumurtaları Ekleyin: Avokado çukurlarına birer yumurta kırın.
3. Baharatları Ekleyin: Tuz, karabiber ve kırmızı biber serpin.
4. Pişirme: Önceden ısıtılmış 200°C fırında 15-20 dakika, yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin.
5. Servis: Üzerine taze limon suyu sıkın ve isteğe bağlı olarak taze maydanozla süsleyin.