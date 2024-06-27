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27 Haziran 2024 Perşembe 10:18:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 10:18:00

Avokadolu kahvaltılık önerisi

Kaynak: GUNES.COM

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Sabahları enerjik başlamak için hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarif mi arıyorsunuz? İşte farklı ve besleyici bir seçenek: Yumurtalı avokado dolması. Bu tarifle güne zinde ve tok bir şekilde başlayabilirsiniz. İşte bu enerji deposu kahvaltının tarifi...

Sabaha güzel bir başlangıç yapmak için sağlıklı bir kahvaltı gibisi yoktur. Enerji depolamanın en güzel yolu ise sağlıklı yağ ile beslenmek... Sağlıklı yağ denince de aklımıza hemen avokado geliyor tabi ki. Bu tarifle sabahlarınıza hem lezzet hem de enerji katabilirsiniz. Avokadonun sağlıklı yağları ve yumurtanın protein içeriği sayesinde uzun süre tok kalabilirsiniz. İşte yumurtalı avokado dolması tarifi...

MALZEMELER:

- 2 olgun avokado

- 4 yumurta

- Tuz ve karabiber

- 1/2 çay kaşığı kırmızı biber

- 1 yemek kaşığı taze limon suyu

- Taze maydanoz (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI:

1. Avokadoları Hazırlayın: Avokadoları ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Ortalarını biraz oyun ki yumurtalar için yer açılsın.

2. Yumurtaları Ekleyin: Avokado çukurlarına birer yumurta kırın.

3. Baharatları Ekleyin: Tuz, karabiber ve kırmızı biber serpin.

4. Pişirme: Önceden ısıtılmış 200°C fırında 15-20 dakika, yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin.

5. Servis: Üzerine taze limon suyu sıkın ve isteğe bağlı olarak taze maydanozla süsleyin.

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