Günün menüsüne karar vermek tüm gün aklınızdaki yemek sorularını ortadan kaldırır. Peki, 1 Temmuz için yemek listeniz hazır mı? Bugün ne pişirsem diyenlere 1 Temmuz günün menüsünü hazırladık.



1 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ

Soğuk çorba

Zeytinyağlı fasulye

İsteğe göre etli bir yemek

Çoban salata

Magnolia

SOĞUK ÇORBA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı buğday

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 kâse yoğurt

Bir avuç dereotu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı tuz

NOHUTLU SOĞUK ÇORBA TARİFİ

Nohutlu soğuk çorba tarifi için bir gece önceden buğdayı ve nohutu ayrı ayrı ıslatın.

Çorbayı yapacağınız gün buğdayın üzerine çıkacak kadar su ilave ederek bir tencereye alın ve kaynatın.

Başka bir tencerede suyunu süzdüğünüz nohutları alın ve üstlerine geçecek kadar su doldurun ve ocağın altını açıp, nohutları haşlayın.

Ardından nohutun ve buğdayın suyunu süzün ve soğuması için kenara alın.

Nohut ve buğday dinlenirken nohutlu soğuk çorbanın yapımına başlayın.

Dereotunu ince ince doğrayın. Yoğurdu su, tuz ve zeytinyağı ile karıştırın. Yoğun kıvamlı bir ayran elde edin ve dereotlarını içine ekleyin.

Ardından haşlanan buğdayları ve nohutları ekleyin, karıştırın. Yaz sıcağında serinleten çorbanız hazır. Afiyetler olsun...

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

500 g taze fasulye

3 adet domates

Tuz

ZEYTİNYAĞLI FASULYE NASIL YAPILIR?

Yarım çay bardağı zeytinyağı tencereye alınır.

Yemeklik doğranmış soğanlar kavrulur.

Temizlenip arzuya göre kesilmiş olan fasulyeler eklenir.

Tencerenin kapağı kapatılarak 6-7dk kavrulur.

Daha sonra 3 adet kabuğu soyulup doğranmış domates eklenir.

1 su bardağı sıcak su ilave edilir.

Fasulyeler pişene kadar tencerenin kapağı kapatılarak pişirilir.

Ocaktan almadan tuzu eklenir. Zeytinyağı da eklenerek servis kâselerine alınır.

Soğuk olarak servis edilir.

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 tane yumurta sarısı

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket süt kreması

10 adet çilek

ARASI VEYA ÜZERİ İÇİN

1 paket bebe bisküvisi ya da pötibör bisküvi

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ

1. Nişasta, şeker, un, toz vanilya ve yumurtayı bir tencerede karıştırarak ocağa alın.

2. Yavaş yavaş sütü ilave edin ve sürekli karıştırarak topaklanmasına engel olun.

3. Muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatın. Kıvamı yakaladığınızda altını kapatın.

4. Eğer topaklanma oldu ise blenderden geçirin ve soğumaya bırakın.

5. Muhallebi soğurken bisküvileri rondodan geçirin.

6. Muhallebi soğuduktan sonra içine bir paket kremayı ekleyin. Ardından blenderla veya çırpma teli ile karıştırın.

7. Cam kâseye, kuplara veya borcama dökebilirsiniz.

8. Sıra en keyifli kısma geldi. İlk olarak bisküvi sonra çilek sonra muhallebi, sonra tekrar bisküvi çilek ve tekrar muhallebi ve en son üste bisküvi koyup üzerini süsleyin. Evde çilek yoksa kiviyle de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.