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29 Mart 2024 Cuma 07:45:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 07:45:00

Zorlukları yok eden sevgi

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6 yaşındayken trafik kazasında bir bacağını kaybeden Uğur Taşkaya, 31 yaşındayken de lenfoma kanseriyle tanıştı. Bitlis'te ilkokul öğretmenliği yapan Taşkaya yaşadığı tüm zorlukları öğrencilerine olan sevgisiyle aşıyor.

ÜÇ YIL ÖNCE TEŞHİS KONULDU

Henüz 6 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu dizinin üstünden sağ bacağını kaybeden 34 yaşındaki Uğur Taşkaya, hayatın getirdiği zorluklar karşısında pes etmeyerek eğitim hayatını sürdürdü. Üç yıl koltuk değnekleriyle okula giden, daha sonra protez bacak takılan Taşkaya, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Diplomasını aldıktan sonra mezun olduğu 8 Ağustos İlkokulu'na öğretmen olarak atanan Taşkaya'ya, 3 yıl önce lenfoma kanseri teşhisi konuldu.

OKULUNA HEYECANLA GİDİYOR

Hastalığına ve engeline rağmen ilk günkü heyecanla mesleğini sürdüren Taşkaya, öğrencileri ve manevi kızına olan sevgisi ve eğitime olan aşkıyla hayata tutunuyor. Zorluklara göğüs gererek öğrencileri için ortaya koyduğu çabayla meslektaşlarına da örnek olan Taşkaya, ilkokul üçüncü sınıfa gittiğinde protez bacak kullanmaya başladığını söyledi. Her sabah büyük bir heyecanla işine gittiğini anlatan Taşkaya, "Geçirdiğim sıkıntılı günlerde öğrencilerime olan sevgimle hayata tutunuyorum" dedi.

Dersin dışında da öğrencileriyle etkinlikler yaptığını söyleyen Uğur Taşkaya, gönüllü olarak kurs verdiğini, öğrencilerin farklı yeteneklerini keşfetmek için beceri ve ritim konusunda çalışma yaptığını belirtti.

Etiketler : bitlis trafik kazası lenfoma protez bacak öğrenci
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