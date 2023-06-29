Zorlu bal mesaisi

Kırklareli'nin Deveçatığı köyünde devlet desteği ile arıcılığa başlayan 41 yaşındaki Filiz Tuna bir yandan bal diğer yandan da "oğul alma" mesaisini sürdürüyor. Bugünlerde mesaisi normal günlere göre artan Tuna, kimi zaman ağaca çıkarak arı kolonilerini bir kova içerisine kimi zaman çuval içine toplayan Tuna, daha sonra kovana bırakıyor.

