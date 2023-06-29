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29 Haziran 2023 Perşembe 07:18:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 07:18:00

Zorlu bal mesaisi

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Kırklareli'nin Deveçatığı köyünde devlet desteği ile arıcılığa başlayan 41 yaşındaki Filiz Tuna bir yandan bal diğer yandan da "oğul alma" mesaisini sürdürüyor.

Kırklareli'nin Deveçatığı köyünde devlet desteği ile arıcılığa başlayan 41 yaşındaki Filiz Tuna bir yandan bal diğer yandan da "oğul alma" mesaisini sürdürüyor. Bugünlerde mesaisi normal günlere göre artan Tuna, kimi zaman ağaca çıkarak arı kolonilerini bir kova içerisine kimi zaman çuval içine toplayan Tuna, daha sonra kovana bırakıyor.


Etiketler : Zorlu bal mesaisi Kırklareli Deveçatığı köyü
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