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14 Nisan 2023 Cuma 14:02:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 14:02:00

Zor günlerde kulaçlı terapi

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Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisi olan görme engelli milli yüzücü Mustafa Aslan, zor günleri kulaç atarak aşmaya çalışıyor. 23 yaşındaki sporcu zorlu günleri Görme Engelliler Yüzme Milli Takımı'nda kazanacağı başarılarla geride bırakmak istiyor.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Aslan, ortaokulda başladığı yüzme sporunda aralarında Türkiye birinciliklerinin de bulunduğu 70'e yakın dereceye imza attı.

Depreme, yaşadığı Gaziantep'te yakalanan doğuştan yüzde 60 görme engelli olan Aslan, yaşadığı zorlu süreci milli takım kampında atlatmaya çalışıyor. Aksaray Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda milli takımla kampa giren Aslan, depreme 4. kattaki evlerinde uyurken yakalandığını, çok kötü bir sesle uyandığını söyledi. Hemen eşi ve 1 yaşındaki çocuğunu kaldırdıktan sonra "çök, kapan, tutun" pozisyonuna geçtiklerini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"O gece çok kötü bir geceydi. Rabb'im bir daha kimsenin başına vermesin. Evimiz hem sallanıyor hem daire çiziyor hem de yürüyordu sanki. Evdeki eşyalar sallanıyordu, avizeler üzerimize düştü. Sarsıntı geçtikten sonra kendi imkanlarımızla evden çıktık. Allah'a şükür ailemizde bir kayıp yok. Kız kardeşimin arkadaşı ailecek vefat etti. Onlara çok üzüldük. Evimiz az hasar aldı ama 10 gün dışarıda kaldık. Hala her sarsıntıdan her sesten ve her titremeden korkuyoruz. Araba bile geçse tuhaf oluyoruz. O gece evden aşağıya indiğimde insanlardan gelen feryatları ve bağırmaları hiç unutamıyorum. Depremde kendimden değil de evladım ve eşimden korktum. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar versin."

Aslan, 11 yıldır yaptığı yüzme sporunda 8 yıldır milli takımda yer aldığını ifade etti.

Depremin ardından milli takım kampına katılmanın kendisine iyi geldiğini anlatan Aslan, "Havuza girmek, yüzmek yaşama ayak uydurmak açısından iyi geliyor. Milli takımdaki arkadaşlarımı ve hocalarımı gördüm, çok iyi geldi. Havuz bana her zaman iyi gelmiştir, şimdi de bu kamp çok iyi oldu." ifadesini kullandı.

"MADALYALAR ALARAK ÜLKEMİZİN ZOR ZAMANINDA MİLLETİMİZE HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"

Aslan, havuz ve saha antrenmanları olmak üzere çift antrenman yaptıklarını, kampın zorlu geçtiğini vurguladı.

Kampta çok güzel bir hava yakaladıklarını, tüm sporcuların motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Hedefim 2023 Manchester Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek. Onun için sıkı çalışıyorum ama önce mayıs içerisinde Almanya'da düzenlenecek dünya serisi yarışmalarına katılacağız. İnşallah ilk önce Almanya'da ardından da İngiltere'de madalyalar alarak ülkemizin zor zamanında milletimize hediye etmek istiyorum."

Etiketler : engelli milli yüzücü mustafa aslan
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