Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için yer altı görüntüleme cihazı ve jandarmanın arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD AÇIKLAMASI



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zonguldak'ta 9 Aralık'ta merkez ilçe Asma Mahallesi'nde iki katlı bir evin heyelan sebebiyle çöktüğü, 2 vatandaşın göçük altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm ekiplerimize Milletimiz adına şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçaları nedeniyle yıkılmıştı.

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

"HEYELAN RİSKİNE KARŞI VATANDAŞIMIZIN DİKKATLİ OLMASI LAZIM"



Zonguldak ve çevresinde 50 saati aşkındır yağmur yağdığı için toprağın suya doymuş durumda olduğuna dikkati çeken İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını rica etti.

Şu anda hasar alan bir evin olduğunu ama 14 evin ihtiyaten boşaltıldığını aktaran Karaloğlu, "42 vatandaşımız bölgeden tahliye edilmiş. Onlar da Valiliğimiz kalacak yer ayarlamış olmasına rağmen kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih etmişler. Şu anda hala o evlere vatandaşımızın girişine izin vermiyoruz. Hala risk var çünkü. Arama kurtarma faaliyetlerini tamamladıktan sonra bölgedeki diğer nihai inceleme de devam edecek." diye konuştu.

Karaloğlu, çevre illerden gelen takviyelerle bölgede 300'ü aşkın ekibin bulunduğunu belirterek, çalışılacak alan çok geniş olmadığı için çok fazla insanla oraya girmelerinin mümkün olmadığını, o nedenle ekiplerin bölgede belki nöbetleşe çalışacaklarını kaydetti.

Bölgede hala heyelan riskinin bulunduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Ki hala sabah da Sayın Valimize ihbarlar geliyor; yer yer kaymalar, toprak kaymaları devam ediyor. Vatandaşımızın dikkatli olması lazım." dedi.

Ekiplerin akşam kayıp anne oğula ulaştığını, tam çıkarma esnasında ikinci heyelanın meydana geldiğini aktaran Karaloğlu, "Yani arkadaşlar aşağı yukarı göçük altındaki vatandaşlarımızın yerini tahmin ediyorlar ama ikinci heyelanda değişmiş de olabilir. Onu tam bilmiyoruz. O ancak şu anda çalışmayla ortaya çıkacak. Kadavra köpeklerimiz de teknik ekipmanımız da var. Önemli olan yukarıdaki riski değerlendirip ona göre tekrar çalışan arkadaşları riske atmak istemiyoruz. Kurtarma yaparken yeniden üzüntü duymak istemiyoruz." şeklinde konuştu.