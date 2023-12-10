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10 Aralık 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 09:45:00

Zonguldak'ta heyelan: 1 cay kaybı

Kaynak: AA

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Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Göçük altındaki iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarından ilk kötü haber geldi.

AFAD, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, göçük altında kalan 1 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Etiketler : zonguldak heyelan göçük afad arama kurtarma
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