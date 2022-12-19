Zonguldak'ta fabrikada hidrojen tankı patladı: 2 ağır yaralı
Kaynak: AA
Zonguldak Ereğli'deki bir demir çelik fabrikasında temizlik esnasında hidrojen tankı patladı, 2 işçi ağır yaralandı.
Hamzafakıhlı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasındaki hidrojen tankında temizlik yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada işçilerden Ercan Y. ve Mesut A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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