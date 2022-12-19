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19 Aralık 2022 Pazartesi 21:57:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 21:57:00

Zonguldak'ta fabrikada hidrojen tankı patladı: 2 ağır yaralı

Kaynak: AA

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Zonguldak Ereğli'deki bir demir çelik fabrikasında temizlik esnasında hidrojen tankı patladı, 2 işçi ağır yaralandı.

Hamzafakıhlı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasındaki hidrojen tankında temizlik yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada işçilerden Ercan Y. ve Mesut A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler : Zonguldak Ereğli demir çelik fabrikası
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