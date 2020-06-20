  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
19 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı
Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa sert tepki
2 milyon Filistinlinin Gazze'de gıda güvenliği tehlikede
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 158 bin 828'e yükseldi
Testi pozitif çıktı sosyal medyadan uyardı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi
Eritre'de alıkonulan Türk denizcilerin serbest bırakılmasıyla ilgili önemli detaylar
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan barolara 'yürüyüş' tepkisi
6 kişide koronavirüs tespit edildi, 12 dairelik blok karantinaya alındı
Ailesi kayıp başvurusu yaptı, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Gülistan Doku'dan 168'inci günde de haber yok
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 bin 322'ye çıktı!
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Babalar Günü' mesajı
Metrobüsün içine yağmur yağdı, vatandaş şemsiyeyle yolculuk yaptı
Başkan Erdoğan: Dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor
Bakan Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan nasıl arzu ederse biz de o şekilde yanında olacağız
Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü
Suriye Geçici Hükümeti BM'den öğrenciler için güvence istedi
Galatasaray'ın borcu 1 milyar 656 milyon TL
Bakan Karaismailoğlu: Memleketimizin her noktasına hizmet götürmek için el birliğiyle çalışıyoruz
Çocuklarımın iyiliği için boşandım
Libya Başbakanı Serrac, Cezayir'i ziyaret etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 121 bin 424'e yükseldi
20 Haziran 2020 Cumartesi 21:05:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 21:05:00

Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sahil bölgesinde atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.

Jandarma astsubaylar, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Efsane" ve "Ece" isimli atlarla ilçeye bağlı Filyos beldesindeki sahilde devriye gezdi.

Atlar, sahile gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Bazı ziyaretçiler, atlarla özçekim yaptı. Biniciler, çocukların at binmesine izin vererek onlara da keyifli anlar yaşattı.

Bu arada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla narkotik köpekleri "Vera" ile "Taç"ı tanıttı.

Daha sonra motorlu ekiplerle Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli tanıtıldı. Gösterilerin ardından vatandaşlar ekiplere alkışlarla destek verdi.

Beldede bulunan Filyos Kalesi'ne gelen ekipler ise burada vatandaşlara gösteriler sundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER