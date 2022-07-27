Zonguldak'ta atık su taştı: Denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ta bulunan Kapuz Plajı girişinde bulunan arıtma tesisine giden terfi borusu, öğle saatlerinde tıkanınca atık su taştı. Taşan suyu gören ve yayılan kötü kokuyu hisseden görevliler, belediye ekiplerine haber verdi.

Bölgede denize girmek yasaklanırken, sorunun çözümü için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda vidanjör yardımıyla borulardaki tıkanıklık kısa sürede giderildi. Denize girilmesine izin verilmemesi üzerine birçok vatandaş plajdan ayrıldı.

DENİZDEN NUMUNE ALINACAK

Zonguldak Belediyesinden yapılan açıklamada, Kapuz Plajı Sosyal Tesislerinin girişinde bulunan atık su hattı üzerinde aşırı yeraltı suyu kaynaklı tıkanıklık meydana geldiği, belediye ekiplerinin gerekli müdahaleyi yaptığı belirtildi.

Problemin giderildiği, perşembe ve cuma günü denize girişlere izin verilmeyeceği aktarılan açıklamada, "Denizden numune alınması için İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli bilgi verilmiş olup numune sonuçlarına göre vatandaşlarımız tekrar bilgilendirilecektir" denildi.