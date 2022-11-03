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03 Kasım 2022 Perşembe 22:22:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 22:22:00

Zonguldak'ta 42 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 42 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçede taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 42 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin bazıları taburcu edildi, tedavisi devam eden öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, öğrencilerde zehirlenme şüphesi olduğunu belirterek, "Hastanemizde ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından şu an için araştırma ve incelemeler devam ediyor. Net bir durum yok. Sayı şu an 42. Taburcu olanlar var. Sağlık açısından sıkıntılı olan öğrencimiz yok. Klasik, basit şikayetler dediğimiz mide bulantısı, kusma. Öğrencilerin yedikleri yemekler belli. Resmi menümüz var. Patatesli tavuk, makarna ve salataydı bugün" diye konuştu.

Etiketler : Zonguldak Çaycuma ilçesi ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
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