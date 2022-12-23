VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paris'te terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı
Zelenskiy: Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmak
Bakan Bilgin: Vergi dilimleri için çalışma yapılıyor
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
'ABD iş birliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı'
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu
23 Aralık 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 18:00:00

Ziyarette hayatı değişti

ABONE OL

Gaziantep'te yaşayan Fatma Kıvrakdal, ortaokulda eğitim gören kızını ziyarete gittiğinde bir sınıfta nakış kursu olduğunu gördü.

Gaziantep'te yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Kıvrakdal, Aktoprak Hüseyin Cemal Karaata Ortaokulu'nda eğitim gören kızını ziyarete gittiğinde bir sınıfta nakış kursu olduğunu gördü.

Kurs hakkında bilgi alan Kıvrakdal, el becerisini geliştirmek için kayıt yaptırdı. Öğrendiği Antep işi nakışla çeşitli ürünler yapmaya başlayan Kıvrakdal, bu ürünleri internet üzerinden satışa sundu.

Etiketler : gaziantep nakış kursu el becerisi
Sevgilisi yazdı Aleyna okudu

Sevgilisi yazdı Aleyna okudu
Dizinin ‘Çiçek'i bulundu

Dizinin ‘Çiçek'i bulundu
Yeni yaşa bıyıksız imaj

Yeni yaşa bıyıksız imaj
Bu sefer sesleri yarışacak

Bu sefer sesleri yarışacak
Barışma sonrası dağ tatili

Barışma sonrası dağ tatili
Melis Sezen'den makyajsız paylaşım

Melis Sezen'den makyajsız paylaşım
Hera şov

Hera şov
2 genç yanıma oturdu

2 genç yanıma oturdu
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX