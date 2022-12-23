Ziyarette hayatı değişti
Gaziantep'te yaşayan Fatma Kıvrakdal, ortaokulda eğitim gören kızını ziyarete gittiğinde bir sınıfta nakış kursu olduğunu gördü.
Gaziantep'te yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Kıvrakdal, Aktoprak Hüseyin Cemal Karaata Ortaokulu'nda eğitim gören kızını ziyarete gittiğinde bir sınıfta nakış kursu olduğunu gördü.
Kurs hakkında bilgi alan Kıvrakdal, el becerisini geliştirmek için kayıt yaptırdı. Öğrendiği Antep işi nakışla çeşitli ürünler yapmaya başlayan Kıvrakdal, bu ürünleri internet üzerinden satışa sundu.