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23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:30:00

Ziyaret ettiği köyün kaderini değiştirdi

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Kick Boks antrenörü Alim Taş, bayram ziyaretine gittiği köyde çocukların hiçbir faaliyeti olmadığını görünce harekete geçti. Boş duran köy okulunu spor salonuna çeviren Alim Hoca, eğitim verdiği 30 çocuktan dünya şampiyonları çıkmasını hedefliyor.

GÖNÜLLÜ EĞİTİM VERMEK İSTEDİ

Çorum'da yaşayan kick boks antrenörü Alim Taş, Ramazan Bayramı'nda yakınlarını ziyaret için gittiği Karabürçek köyünde çocukların günlerini cep telefonuyla geçirdiğini, kişisel gelişimleri için bir şeyler yapmadıklarını fark etti.

Taşımalı eğitim nedeniyle köy okulunun da uzun süredir kapalı olduğunu öğrenen Taş, köy muhtarına okulun bir spor salonuna dönüştürülebileceği, kendisinin de gönüllü olarak eğitim verebileceğini söyledi.

HER GÜN ANTRENMAN YAPIYORLAR

Köy halkının da desteğiyle onarılıp temizlenen okul binası, çocukların antrenman yapabileceği spor salonuna dönüştürüldü. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün yaz kursları kapsamına alınan kursta 5-14 yaş aralığında 30 çocuk, her gün kick boks antrenmanı yapmaya başladı. Çok yetenekli öğrencilerinin olduğunu söyleyen Taş, "İnşallah bu kurstan dünya şampiyonu yetiştireceğiz. İstiklal Marşı'mızı her yerde okutacağız" dedi.

Etiketler : kick boks eğitim köy
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