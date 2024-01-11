‘Zilli Öküz' ortalığı karıştırdı!

MARKANIN AVUKATLARI AYAKLANDI

Antalyalı Salman Akşun (46), kurduğu gazoz markası yüzünden Avusturyalı enerji içeceği devi Red Bull ile davalık oldu. Akşun, Zilli Öküz Gazoz markasını tescil ettirdi. Red Bull avukatları, "Tüketici, logoda yer alan boğa ile bizim boğaları karıştırır" diyerek markanın iptal edilmesi için dava açtı. Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Red Bull, markanın hükümsüz kılınmasını istedi.

'BİZİM BOĞANIN ELİNDE GAZOZ VAR'

'Zilli Öküz Gazoz' markasını tescil ettiren Salman Akşun'un avukatı "Müvekkilin markasında ise sadece baş kısmı gözüken elinde gazoz şişesi olan bir öküz görseli yer alıyor. Müvekkilin markasında 'gazoz' vurgusu da net biçimde var" dedi. Mahkeme, Red Bull'un davasının reddine karar verdi. Mahkeme, 'iki marka arasında benzerlik' yok kararına vardı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, İstinaf başvurusunu reddetti.