Zeytin'in Okmeydanı Taksim otobüs turu!

İstanbul Okmeydanı'nda İETT otobüsüne binen, çevredekilerin 'Zeytin' ismini verdikleri köpek, Taksim turu yaptıktan sonra bindiği yere tekrar gelince indi. Otobüs şoförü Cezair Çakır "Köpek Okmeydanı'nda otobüse binmişti. Üşümüştü. Ben de indirmeye kıyamadım. Koltuğa oturarak Taksim'e gidip geri geldi. Daha sonra da indi" dedi.