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Zeytinburnu'nda iş yerinde yangın

Zeytinburnu'nda iş yerinde yangın

Kaynak: dha ABONE OL

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokak'ta bulunan 5 katlı karton bardak imalathanesinde yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bütün binayı alevler sardı. Yangın sırasında içeride olan çalışanlar çıkarıldı.Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.