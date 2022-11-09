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09 Kasım 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 18:30:00

Zeytin üretiminde rekor artış

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Türkiye'de 2022 yılında zeytin üretimi yüzde 71 artış ile 2 milyon 976 bin 654 tona, zeytin yağı üretimi de yüzde 79 artış ile 421 bin 717 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye'de 2022 yılında zeytin üretimi yüzde 71 artış ile 2 milyon 976 bin 654 tona, zeytin yağı üretimi de yüzde 79 artış ile 421 bin 717 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye sofralık zeytin üretiminde dünya lideri, zeytinyağı üretiminde İspanya'dan sonra dünya ikincisi konumuna yükseldi.

Etiketler : Zeytin üretiminde rekor artış Türkiye zeytin yağı üretimi
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