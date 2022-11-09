Zeytin üretiminde rekor artış

Türkiye'de 2022 yılında zeytin üretimi yüzde 71 artış ile 2 milyon 976 bin 654 tona, zeytin yağı üretimi de yüzde 79 artış ile 421 bin 717 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye sofralık zeytin üretiminde dünya lideri, zeytinyağı üretiminde İspanya'dan sonra dünya ikincisi konumuna yükseldi.