Zeynep Türkoğlu ile Biz Bize 2 – 3 – 4 Mayıs, 11.15
Bayram coşkusu 24 TV'de yaşanıyor! Bayram bize güzel, Bayram biz bize güzel. Dostane buluşmalarda, misafirlikte; hanemizi şenlendiren misafirlerle güzel.
Zeynep Türkoğlu'nun sunumuyla, bayramda keyif dolu anlar yaşatacak olan bir program ekrana geliyor.
Bayramın birinci günü Sanatçı Aylin Şengün Taşçı aile sofrasının sıcaklığında buluşuyor,
Bayramın 2. Günü Sanatçı Ege'nin özlenen şarkılarına ve hoş sohbetine eşlik ediyor,
Bayramın 3. Günü ise Duayen Sunucu Bülend Özveren'in misafir odasına konuk oluyoruz.
"Zeynep Türkoğlu ile Biz Bize" bayram boyunca 24 ekranlarında sizlerle.